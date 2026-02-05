Μαθητές Λυκείου γνώρισαν από κοντά τις σπουδές στην Ιατρική του ΠΘ

Πώς είναι η καθημερινότητα των σπουδών στην Ιατρική; Ποια εργαστήρια λειτουργούν, τι έρευνα γίνεται και ποιες δεξιότητες καλλιεργούνται; Σε αυτά τα ερωτήματα είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν 270 μαθητές της Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης Υγείας, μέσα από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 26 και 29 Ιανουαρίου.

Συνολικά 21 σχολεία από τη Λάρισα, τον Βόλο, τα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή επισκέφθηκαν τη Σχολή Επιστημών Υγείας, συμμετέχοντας σε μια δράση που έχει πλέον αποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το πανεπιστήμιο.

Παρουσίαση σπουδών, έρευνας και προοπτικών

Το πρόγραμμα των επισκέψεων ξεκίνησε στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», με κεντρικό άξονα την παρουσίαση του Τμήματος Ιατρικής, των σπουδών και της ερευνητικής του δραστηριότητας. Τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, κ. Αριστείδης Ζιμπής, Καθηγητής Ανατομίας, και η Αντιπρόεδρος του Τμήματος, κ. Αλεξάνδρα Μπαργιώτα, Καθηγήτρια Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας.

Η παρουσίαση και ο διάλογος με τους μαθητές ανέδειξαν τον σύγχρονο ρόλο της Ιατρικής εκπαίδευσης, τις απαιτήσεις των σπουδών και τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ερευνητική διάσταση του Τμήματος, στη διασύνδεση της βασικής επιστήμης με την κλινική πράξη, καθώς και στη σημασία της επιστημονικής σκέψης και της δεοντολογίας στον χώρο της υγείας. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση με τα μέλη ΔΕ

Επαφή με τα εργαστήρια και τις υποδομές

Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν τα Εργαστήρια Ανατομίας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Κλινικών Δεξιοτήτων, Παθολογικής Ανατομικής και Φαρμακολογίας, όπου γνώρισαν από κοντά τον εργαστηριακό εξοπλισμό, τις μεθόδους διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που επιτελείται.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας, με παρουσίαση των υπηρεσιών και των σύγχρονων υποδομών που υποστηρίζουν τις σπουδές και την έρευνα.

Ένας ανοιχτός διάλογος με τη νέα γενιά

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, κ. Αριστείδης Ζιμπής, υπογράμμισε ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν μια ουσιαστική ευκαιρία επικοινωνίας με τους μαθητές που σκέφτονται το μέλλον τους στον χώρο της υγείας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Τμήματος και τη σύνδεσή του με την κοινωνία.

Στην υλοποίηση της δράσης καθοριστική ήταν η συμβολή της Αντιπροέδρου του Τμήματος Ιατρικής, κ. Αλεξάνδρας Μπαργιώτα. Οι μαθητές επισκέφθηκαν και γνώρισαν από κοντά τη λειτουργία των Εργαστηρίων του Τμήματος, με τη συμβολή των Διευθυντών τους:

του Εργαστηρίου Βιολογίας (Αναπλ. Καθηγήτρια Βαρβάρα Τραχανά),

του Εργαστηρίου Βιοχημείας (Καθηγητής Γεώργιος Σίμος),

του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων (Καθηγήτρια Ελένη Αρναούτογλου),

του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής (Καθηγήτρια Μαρία Ιωάννου) και

του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας (Καθηγητής Κωνσταντίνος Δήμας),

καθώς και των μελών ΔΕΠ και του προσωπικού των Εργαστηρίων, που παρουσίασαν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε, επίσης, ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας, από το προσωπικό της, ενώ τον συνολικό συντονισμό και την επίβλεψη της δράσης είχε η υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής, κα Σοφία Κουτσιαρή.

Τα σχολεία που συμμετείχαν

Τα σχολεία που συμμετείχαν στη φετινή δράση ήταν τα εξής: 2ο ΓΕΛ Λάρισας, 4ο ΓΕΛ Λάρισας, 5ο ΓΕΛ Λάρισας, 6ο ΓΕΛ Λάρισας, 7ο ΓΕΛ Λάρισας, 8ο ΓΕΛ Λάρισας, 11ο ΓΕΛ Λάρισας, 12ο ΓΕΛ Λάρισας, 14ο ΓΕΛ Λάρισας, ΓΕΛ Νίκαιας, ΓΕΛ Πλατυκάμπου, το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Ράπτου, 3ο ΓΕΛ Βόλου, 6ο ΓΕΛ Βόλου, 7ο ΓΕΛ Βόλου, 8ο ΓΕΛ Βόλου, Μουσικό Λύκειο Βόλου, Πειραματικό Λύκειο Ν. Ιωνίας, ΓΕΛ Βελεστίνου, 3ο ΓΕΛ Τρικάλων και το 6ο ΓΕΛ Τρικάλων.