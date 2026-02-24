Μαθητής διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα

Mε ιογενή μηνιγγίτιδα διαγνώστηκε μαθητής δημοτικού σχολείου στον Βόλο, ο οποίος αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας. Το παιδί νοσηλεύεται με πολύ καλή πρόγνωση, ενώ προληπτικά κλείνει για απολύμανση το σχολικό γυμναστήριο όπου προπονούνταν.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν ο μαθητής συμμετείχε σε δραστηριότητες του αθλητικού συλλόγου στον οποίο ανήκει και έκανε προπόνηση σε γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα.

Οι γονείς του παιδιού ενημέρωσαν τόσο το σχολείο όσο και τον αθλητικό σύλλογο, ενώ ενημερώθηκε και το Λύκειο που διαθέτει το γυμναστήριο για χρήση από ομάδες και συλλόγους.

Τα μέτρα που ελήφθησαν

Για προληπτικούς λόγους ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αποφάσισε το προσωρινό κλείσιμο του γυμναστηρίου.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί απολύμανση του χώρου, ώστε από αύριο να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και να είναι διαθέσιμο για τους μαθητές και τις αθλητικές δραστηριότητες.

Τι είναι η ιογενής μηνιγγίτιδα

Η ιογενής μηνιγγίτιδα είναι φλεγμονή των μηνίγγων που προκαλείται από ιούς και στις περισσότερες περιπτώσεις έχει ήπια πορεία και καλή πρόγνωση, σε αντίθεση με τη βακτηριακή μορφή που θεωρείται πιο σοβαρή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του μαθητή εξελίσσεται ομαλά και οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

