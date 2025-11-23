Μεγάλη διαδήλωση στον Βόλο κατά του LNG στον Παγασητικό

Χιλιάδες βολιώτες συγκεντρώθηκαν σήμερα Κυριακή μπροστά στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, για να διαμαρτυρηθούν κατά της σχεδιαζόμενης επένδυσης για την κατασκευή πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσα στον Παγασητικό.

Στο συλλαλητήριο που λαμβάνει χώρα σήμερα, έχουν δηλώσει το παρών ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, και το περιφερειακό συμβούλιο που εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση το 2024 σχετικά με την συγκεκριμένη επένδυση, δεκάδες επαγγελματικά σωματεία και επιστημονικοί φορείς της πόλεις, συλλογικότητες και απλοί πολίτες που τάσσονται κατά του LNG στον Παγασητικό.

