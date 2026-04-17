Μετατίθεται η παράδοση της πισίνας στο πάρκο του Αη-Γιώργη

Μετατίθεται για μετά από δυο με τρεις εβδομάδες η παράδοση της πισίνας του πάρκου του Αη-Γιώργη, καθώς θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες βελτιωτικές εργασίες μόνωσης γιατί στον εσωτερικό χώρο της πισίνας καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες, όπως δήλωσε μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Λάππας:

« Η πισίνα στον Αη-Γιώργη είναι μεν έτοιμη από όλες τις αδειοδοτήσεις, αλλά υπήρξε ένα θέμα με την υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στον χώρο, οπότε πρέπει να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις, μονώσεις κλπ

Θα πάρει, αν όλα πάνε καλά, περίπου μέχρι τις αρχές του επομένου μήνα. Θα μπορούσαμε να την ανοίξουμε τώρα, έτοιμα είναι όλα, αλλά καλυτέρα να δοθούν όλα όπως πρέπει. Γνωρίζαμε ότι υπήρχε ζήτημα θερμοκρασίας, βελτιώθηκε το θέμα αλλά όχι όσο θέλαμε. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες με καύσωνες, θα είχαμε προβλήματα. Ας πάμε τώρα δεκαπέντε-είκοσι μέρες πιο πίσω και ας παραδώσουμε σωστή την πισίνα.

Ξέρω ότι ακούμε κριτική και γινόμαστε τώρα σάκος του μποξ. Αλλά όταν την παραδώσουμε και οι πολίτες θα απολαμβάνουν ένα καταπληκτικό κολυμβητήριο, δεν θα το θυμάται κανείς αυτό. Θα μπορούσαμε κι εμείς τώρα να την παραδίδαμε την πισίνα, και να βγαίνανε μετά τα προβλήματα. Οπότε καλύτερα να κάνουμε τώρα τις διορθώσεις.»