Με θρησκευτική κατάνυξη ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Δήμο Τεμπών

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη εορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεια σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και τους οικισμούς του Δήμου Τεμπών, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων των τοπικών και αστυνομικών αρχών, τιμώντας τον Αγιασμό των Υδάτων, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ορθοδοξίας.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης παρέστη και συμμετείχε στον εορτασμό των Θεοφανείων στη Δημοτική Κοινότητα Γόννων, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, όπου τελέστηκαν ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και ο Αγιασμός. Μετά τη Θεία Λειτουργία, κλήρος και λαός μετέβησαν στη γέφυρα του ρέματος, όπου πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των Υδάτων και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Κατά την τελετή, ο νεαρός μαθητής Γιώργος Πανδρεμένος, παιδί της περιοχής, έπεσε με θάρρος στα κρύα νερά και ανέσυρε τον Τίμιο Σταυρό, προσφέροντας στιγμές συγκίνησης και ελπίδας, καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους.

Με το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος αντάλλαξε θερμές ευχές με τους πιστούς για υγεία και καλή χρονιά και στη συνέχεια όλοι μαζί μετέβησαν στην πλατεία του χωριού, όπου παρακολούθησαν τις παραδοσιακές εκδηλώσεις «Λουγκατσάρια», που διοργανώθηκαν από τον Μορφωτικό Σύλλογο – Λαογραφικό Μουσείο Γόννων.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν επίσης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γρηγόρης Γκουντόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθανάσιος Καραναστάσης, και Γεώργιος Ντόντος, η επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Μαρία Κωστή, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Σίμος, o Διοικητής του Α.Τ. Τεμπών κ. Πρόδρομος Χαρισμανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γόννων κ. Θωμάς Παπαδόντας, η Σύμβουλος της Δ.Κ. κα Μαίρη Παπακανάκη, ο Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Πυργετού κ. Μιχάλης Ρούπας, πρόεδροι συλλόγων και φορέων, καθώς και πλήθος πιστών.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης αναφέρει: «Τα Άγια Θεοφάνεια αποτελούν μια μεγάλη γιορτή της πίστης, της ελπίδας και της αναγέννησης. Ο Αγιασμός των Υδάτων στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα καθαρμού, ενότητας και αισιοδοξίας για το μέλλον. Εύχομαι σε όλες τις συνδημότισσες και όλους τους συνδημότες μας υγεία, δύναμη και φώτιση. Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στηρίζει τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας, που μας κρατούν ενωμένους και δυνατούς. Χρόνια Πολλά και Καλή Φώτιση σε όλες και όλους, ενώ ιδιαίτερες ευχές απευθύνω στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας».