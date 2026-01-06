Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός των Φώτων στον Δήμο Ελασσόνας

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών εορτάστηκαν και φέτος τα Άγια Θεοφάνεια στην Ελασσόνα. Ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων πραγματοποιήθηκε στη γέφυρα της πόλης, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ελασσώνος κ.κ. Χαρίτωνα, του ιερού κλήρου και των αρχών της περιοχής.

Νωρίς το πρωί τελέστηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου ο Όρθρος και η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, χοροστατούντος του Μητροπολίτη. Μετά τον Αγιασμό των Υδάτων μέσα στην κολυμβήθρα του κατάφωτου Ναού ο μητροπολίτης Ελασσώνος κ. Χαρίτων, απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, ευχήθηκε «φώτιση και υγεία σε όλο τον κόσμο».

Ακολούθως, με επικεφαλής τη Φιλαρμονική του Δήμου Ελασσόνας (υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού της Δημήτρη Τσιαβέ), σχηματίστηκε πομπή προς τη γέφυρα του Ελασσονίτη ποταμού, όπου πλήθος πιστών παρακολούθησε τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού, μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα και υπό το πέταγμα λευκών περιστεριών.

Σύμφωνα με το έθιμο, αρκετοί νεαροί κολυμβητές βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον Σταυρό. Ο νεαρός που τον ανέσυρε έλαβε από τα χέρια του Μητροπολίτη ένα αναμνηστικό δώρο, ενώ με την επιστροφή της πομπής στον ναό τελέστηκε η Απόλυση.

