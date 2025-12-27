Με τον κοινοτάρχη Βερδικούσιας ο Δημήτρης Κουρέτας

Συνάντηση εργασίας με τον κοινοτάρχη Βερδικούσιας, κ. Κώστα Τσετσίλα, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Τσέτσιλα και του συμβούλου του Βασίλη Έξαρχου, στο πλαίσιο των επαφών του με τις τοπικές κοινότητες της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς τα ζητήματα που απασχολούν τη Βερδικούσια, με έμφαση στις υποδομές, την αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα, την οδική ασφάλεια, καθώς και στις ανάγκες ενίσχυσης της ορεινής περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τον δρόμο Αγριελιά-Βλαχογιάννι, ο οποίος αναμένεται να δημοπρατηθεί μέσα στο 2026 και για το πρόβλημα της ύδρευσης που αντιμετωπίζει το χωριό, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, οπότε και αυξάνεται η επισκεψιμότητα και για το οποίο θα υπάρξει συνεργασία με τον δήμο Ελασσόνας για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Ο Δημήτρης Κουρέτας τόνισε τη σημασία της άμεσης συνεργασίας της Περιφέρειας με τις τοπικές κοινωνίες, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών αποτελεί βασική προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής. «Οι ανάγκες κάθε κοινότητας πρέπει να ακούγονται και να αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ρεαλιστικό σχεδιασμό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κοινοτάρχης Βερδικούσιας ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για το ενδιαφέρον και την ουσιαστική συζήτηση, θέτοντας συγκεκριμένα αιτήματα και προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη και τη στήριξη της περιοχής.

Ο Κ. Τσέτσιλας κάλεσε τον Δημ. Κουρέτα να επισκεφθεί την Βερδικούσια, πρόταση που έγινε δεκτή από τον Περιφερειάρχη.