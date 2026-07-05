«Μπαράζ» συλλήψεων στα Τρίκαλα – Χειροπέδες σε επτά άτομα μέσα σε 24 ώρες

Συνελήφθησαν, χθες (4-07-2026) και σήμερα (5-07-2026) στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων, -7- άτομα, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

στην πρώτη περίπτωση, χθες το απόγευμα, συνελήφθη ημεδαπή, διότι κατελήφθη να εργάζεται, ως ιδιοκτήτρια, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στερούμενη πιστοποιητικού υγείας,

στην δεύτερη περίπτωση, χθες το βράδυ, συνελήφθη ημεδαπός, διότι κατελήφθη να εργάζεται σε έτερο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στερούμενος πιστοποιητικού υγείας, ενώ συνελήφθη και άλλος ημεδαπός, ως νόμιμος εκπρόσωπος, διότι τον απασχολούσε ως εργαζόμενο χωρίς πιστοποιητικό υγείας και

στην τρίτη περίπτωση, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε έτερο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του οποίου ο νόμιμος εκπρόσωπος απουσίαζε και αναζητείται, κατελήφθη ημεδαπός να εργάζεται ως προσωρινά υπεύθυνος, στερούμενος πιστοποιητικού υγείας, και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, χωρίς την απαιτούμενη άδεια παράτασης μουσικής και μουσικών οργάνων και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων.

Επιπλέον, κατελήφθη να απασχολεί άλλους τρεις ημεδαπούς, από τους οποίους δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι ομοίως στερούνταν πιστοποιητικού υγείας.