Μπλόκο και στον κόμβο Μικροθηβών

Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος του κόμβου των Μικροθηβών προχώρησαν δεκάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις περιοχές Αλμυρού, Βελεστίνου και Ν. Αγχιάλου.

Η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει πλημμυρίσει από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα με μαύρες σημαίες και διαδηλωτές, που δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχει δημιουργηθεί κάποια ένταση, αν και στο σημείο υπάρχουν κλούβες των ΜΑΤ και έντονη αστυνομική δύναμη.

taxydromos.gr