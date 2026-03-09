“Μπλόκο” στις αιτήσεις επιχειρήσεων στη Θεσσαλία – Ζητείται παράταση λόγω προβλήματος με τους ΚΑΔ

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις «Αναπτύσσομαι Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και «Επιχειρώ Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ζητά το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021–2027».

Σύμφωνα με την επιστολή, το Επιμελητήριο αιτείται τη χορήγηση δεύτερης παράτασης στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, τουλάχιστον για δεκαπέντε ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και σωστή διαδικασία υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Όπως επισημαίνεται, έχει προκύψει τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα, το οποίο συνδέεται με τη διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) με τους νέους ΚΑΔ 2025. Η διαδικασία αυτή, η οποία προβλέπεται από σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ και βρίσκεται σε εξέλιξη από την 1η Μαρτίου έως και τις 10 Μαρτίου 2026, έχει ως αποτέλεσμα να μην λειτουργεί κανονικά η άντληση στοιχείων ΚΑΔ στο ΟΠΣΚΕ.

Αναλυτικά:

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Παράρτημα Θεσσαλίας, εκπροσωπώντας τα μέλη του (οικονομολόγους, λογιστές – φοροτεχνικούς, χρηματοοικονομικούς συμβούλους και μελετητές) επιθυμεί την παροχή ολιγοήμερης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, τουλάχιστον κατά δεκαπέντε (15) ημέρες.

Η επιθυμία αυτή είναι κρίσιμη προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή υποβολή των προτάσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΟΠΣΚΕ, καθώς υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από την διαδικασία αντιστοίχισης, η οποία καθορίζεται με την απόφαση Α. 1004/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας αντιστοίχισης των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) με τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 2025 (ΚΑΔ 2025)», διαδικασία που είναι σε εξέλιξη από 1/3/2026 και θα διαρκέσει έως και 10/3/2026 .

Η παραπάνω αλλαγή δημιουργεί πρόβλημα τόσο στην δράση «Αναπτύσσομαι Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», όσο και στην δράση «Επιχειρώ Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», που αφορά τις νέες επιχειρήσεις, καθώς δεν λειτουργεί η άντληση στοιχείων ΚΑΔ στο ΟΠΣΚΕ, με αποτέλεσμα να καθίσταται τεχνικά αδύνατη η ολοκλήρωση και η οριστική υποβολή των αιτήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένη τη βούλησή σας για τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία, αιτούμαστε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και δίκαιη εξέλιξη της διαδικασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις «Αναπτύσσομαι Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και «Επιχειρώ Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ζητά το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021–2027».

Σύμφωνα με την επιστολή, το Επιμελητήριο αιτείται τη χορήγηση δεύτερης παράτασης στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, τουλάχιστον για δεκαπέντε ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και σωστή διαδικασία υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

Όπως επισημαίνεται, έχει προκύψει τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα, το οποίο συνδέεται με τη διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) με τους νέους ΚΑΔ 2025. Η διαδικασία αυτή, η οποία προβλέπεται από σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ και βρίσκεται σε εξέλιξη από την 1η Μαρτίου έως και τις 10 Μαρτίου 2026, έχει ως αποτέλεσμα να μην λειτουργεί κανονικά η άντληση στοιχείων ΚΑΔ στο ΟΠΣΚΕ.

Αναλυτικά:

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Παράρτημα Θεσσαλίας, εκπροσωπώντας τα μέλη του (οικονομολόγους, λογιστές – φοροτεχνικούς, χρηματοοικονομικούς συμβούλους και μελετητές) επιθυμεί την παροχή ολιγοήμερης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, τουλάχιστον κατά δεκαπέντε (15) ημέρες.

Η επιθυμία αυτή είναι κρίσιμη προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή υποβολή των προτάσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΟΠΣΚΕ, καθώς υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από την διαδικασία αντιστοίχισης, η οποία καθορίζεται με την απόφαση Α. 1004/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας αντιστοίχισης των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) με τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 2025 (ΚΑΔ 2025)», διαδικασία που είναι σε εξέλιξη από 1/3/2026 και θα διαρκέσει έως και 10/3/2026 .

Η παραπάνω αλλαγή δημιουργεί πρόβλημα τόσο στην δράση «Αναπτύσσομαι Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», όσο και στην δράση «Επιχειρώ Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», που αφορά τις νέες επιχειρήσεις, καθώς δεν λειτουργεί η άντληση στοιχείων ΚΑΔ στο ΟΠΣΚΕ, με αποτέλεσμα να καθίσταται τεχνικά αδύνατη η ολοκλήρωση και η οριστική υποβολή των αιτήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένη τη βούλησή σας για τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία, αιτούμαστε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και δίκαιη εξέλιξη της διαδικασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση.

magnesianews.gr