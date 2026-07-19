Νέα έργα στο λιμάνι της Σκιάθου: Προστέθηκε ακόμη μία ράμπα για τα πλοία της γραμμής

Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες τσιμεντοποίησης από συνεργείο, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός ακόμη σημείου πρόσβασης και εξυπηρέτησης στο λιμάνι.

Συγκεκριμένα, προστέθηκε νέα ράμπα ανάμεσα στις δύο ήδη υπάρχουσες, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το σημείο όπου θα μπορούν να δένουν τα πλοία της γραμμής.

Η νέα παρέμβαση έρχεται να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του λιμανιού της Σκιάθου και να δημιουργήσει επιπλέον δυνατότητες για την εξυπηρέτηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κίνηση στο λιμάνι είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Οι εργασίες συνεχίζονται, με τις παρεμβάσεις να εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Σκιάθου.

Ανταπόκριση-Ρεπορτάζ:Γιάννης Αποστολίδης/skiathoschannel.gr