Νέα διοίκηση στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων – Πρόεδρος εξελέγη ο καθηγητής Ιωάννης Φατούρος

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο λειτουργεί στην πόλη των Τρικάλων.

Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκλέγεται ο κ. Φατούρος Ιωάννης, Καθηγητής.

Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκλέγεται ο κ. Νικόλαος Κομούτος, Καθηγητής.

Ο κ. Ιωάννης Φατούρος, Καθηγητής Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης – Προπονητική Φυσικής Κατάστασης, εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τριετή θητεία από 01-09-2026 έως 31-08-2029.

Ο κ. Ιωάννης Φατούρος είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου υπηρετεί από το 2000. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο γνωστικά αντικείμενα όπως η Βιοχημεία της Άσκησης, η Φυσιολογία της Άσκησης, η Προπόνηση Φυσικής Κατάστασης, η Αθλητική Διατροφή και η Εργοφυσιολογία, ενώ είναι υπεύθυνος της ειδικότητας «Προπονητής Φυσικής Κατάστασης», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων του χώρου της άσκησης και του αθλητισμού. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου απέκτησε το πτυχίο του το 1989. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.S.) από το Syracuse University της Νέας Υόρκης το 1991 και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) από το University of North Carolina at Greensboro το 1994, σε ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια παγκοσμίως στον τομέα της επιστήμης της άσκησης.

Η ερευνητική του δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη και διεθνώς αναγνωρισμένη. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη φυσιολογία και βιοχημεία της άσκησης, στη μυϊκή φυσιολογία, στην ασκησιογενή φλεγμονή, στην οξειδοαναγωγική φυσιολογία της άσκησης, στην κλινική εργοφυσιολογία, στην αθλητική διατροφή, καθώς και στην ανάπτυξη και αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης τόσο σε αθλητές όσο και σε κλινικούς πληθυσμούς. Έχει αναπτύξει σημαντική διεθνή επιστημονική δραστηριότητα, συνεργαζόμενος με κορυφαίους επιστημονικούς και διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η UEFA, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και επιστημονικών πρωτοβουλιών στους τομείς της άσκησης, της υγείας και της αθλητικής απόδοσης.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει ένα επιστημονικό βιβλίο, πέντε κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους που εκδόθηκαν από αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, καθώς και περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους. Το επιστημονικό του έργο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 17.000 βιβλιογραφικές αναφορές (citations) στη διεθνή βιβλιογραφία, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική διεθνή απήχηση και επιρροή της έρευνάς του. Έχει μακρόχρονη εμπειρία στη διεκδίκηση, τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, έχοντας συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού του έργου αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι από το 2021 κατατάσσεται σταθερά στο κορυφαίο 1% των επιστημόνων παγκοσμίως, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες βιβλιομετρικές κατατάξεις. Η διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα μιας διαχρονικής πορείας αριστείας στην έρευνα, την εκπαίδευση και τη διεθνή επιστημονική παρουσία.

Παράλληλα με το ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο, έχει αναλάβει σημαντικές διοικητικές ευθύνες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει υπηρετήσει ως μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά σε σειρά ιδρυματικών επιτροπών και οργάνων διοίκησης, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμβάλλοντας στον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας του Ιδρύματος.

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον σχεδιασμό και τον συντονισμό μεγάλων ερευνητικών έργων στους τομείς της άσκησης, της υγείας, της τεχνητής νοημοσύνης και της αθλητικής επιστήμης, συμβάλλοντας στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την καινοτομία, την κοινωνία και την παραγωγική ανάπτυξη. Βασική του επιδίωξη αποτελεί η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η δημιουργία νέων ευκαιριών για τους φοιτητές, τους νέους ερευνητές και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Προσωπική ιστοσελίδα:

https://www.pe.uth.gr/index.php/component/tlpteam/team/fatouros?Itemid=195

Ο κ. Νικόλαος Κομούτος Καθηγητής Ψυχολογίας της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, εξελέγη για πρώτη φορά Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τριετή θητεία από 01-09-2026 έως 31-08-2029.

Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στην Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία από το University of Wales, Bangor, με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ η εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Η έρευνά του εφαρμόζει στρατηγικές αυτορρύθμισης και θεωρίες παρακίνησης, με στόχο την κατανόηση και τη βελτίωση της απόδοσης, αλλά και την τροποποίηση ανθυγιεινών συμπεριφορών μέσω της άσκησης. Έχει συν-συγγράψει περισσότερα από 90 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 9 κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους αθλητικής και ψυχολογίας, ενώ διατελεί κριτής σε περισσότερα από 40 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Είναι Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας (ISSP) και διετέλεσε επί έξι έτη πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπήρξε υπεύθυνος του ερευνητικού τομέα, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νέων Ειδικών στην Αθλητική Ψυχολογία (ENYSSP) επί οκτώ έτη.

Διατελεί Αναπληρωτής Συντάκτης (Associate Editor) του International Journal of Sport and Exercise Psychology (2023 έως σήμερα) και μέλος της συντακτικής επιτροπής των Journal of Sports Sciences (Taylor & Francis) και Scientific Reports (Nature), ενώ έχει διατελέσει επανειλημμένα προσκεκλημένος συντάκτης (guest editor) σε διεθνή περιοδικά (π.χ. The Sport Psychologist). Υπήρξε section editor αθλητικών επιστημών των Cogent Psychology και Cogent Medicine, συντάκτης (editor) του Hellenic Journal of Sport Psychology και βοηθός συντάκτη (assistant editor) του International Journal of Sport and Exercise Psychology για περισσότερα από δέκα έτη.

Διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής σε ευρωπαϊκά (FP7) και εθνικά ερευνητικά προγράμματα επί έξι έτη. Διδάσκει επί τουλάχιστον δέκα έτη σε διεθνείς φοιτητές στο πλαίσιο του European Master of Sport and Exercise Psychology, έχοντας επιβλέψει περισσότερους από 40 διεθνείς φοιτητές τόσο στις διπλωματικές τους εργασίες όσο και στην εφαρμοσμένη τους πρακτική.

Προσωπική ιστοσελίδα:

https://www.pe.uth.gr/index.php/component/tlpteam/team/komoutos?Itemid=195