Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις για την Αστυνομία σε Ελασσόνα και Τρίκαλα από την Περιφέρεια

Στη χρηματοδότηση για την κατασκευή δύο νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφέρειας για την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, με απόφαση του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, θα ανεγερθούν δύο νέες κτιριακές εγκαταστάσεις με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω σύγχρονων, λειτουργικών, ασφαλών και ενεργειακά αποδοτικών υποδομών.

Αναφερόμενος στο γεγονός ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δ. Κουρέτας τόνισε: «Ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της ΕΛ.ΑΣ. για τη στέγαση των αστυνομικών αρχών σε έναν σύγχρονο χώρο, μπήκε πλέον σε τροχιά επίλυσης. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και στην αύξηση της ανθεκτικότητας των δημόσιων υποδομών.

Παράλληλα, προάγει τους στόχους για την ανάπτυξη σύγχρονων δημόσιων υποδομών με εφαρμογή των αρχών της ενεργειακής απόδοσης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της καθολικής προσβασιμότητας και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες».

Με προτεραιοποίηση την ενίσχυση και αναβάθμιση της Ασφάλειας, η πράξη εντάσσεται στο ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026-2030 και η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται στα 6.200.000 ευρώ και κατανέμεται ανά άξονα προτεραιότητας.

Κάθε πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να εμπίπτει σε έναν Άξονα Προτεραιότητας. Να θυμίσουμε ότι, στο ίδιο πλαίσιο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στην ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. με νέο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οχήματα μέσω του ΕΣΠΑ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.