Νέοι αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Νομικών Προσώπων και εντεταλμένοι σύμβουλοι στον Δήμο Τρικκαίων

Με νέους αντιδημάρχους, προέδρους Νομικών Προσώπων και εντεταλμένους συμβούλους θα πορεύεται από την 1η Ιουλίου 2026 ο Δήμος Τρικκαίων.

Με απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά, τα μέλη της δημοτικής ομάδας που θα στελεχώσουν τη διοίκηση του Δήμου, για την υλοποίηση των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων σε κάθε τομέα, είναι:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Αλλαγής – Αναπληρωτής Δημάρχου (άμισθος): Δημήτρης Παζαΐτης, με θητεία μέχρι 30/9/2027 Αντιδήμαρχος Έργων Αυτεπιστασίας & Συντήρησης Υποδομών (έμμισθος): Βασίλης Τσιούτσιας, με θητεία μέχρι 30/9/2027 Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης (έμμισθος): Άκης Αναστασίου, με θητεία μέχρι 31/12/2028 Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας (έμμισθος): Θωμάς Μερτσιώτης, με θητεία μέχρι 30/9/2027 Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοίκησης (έμμισθη): Σοφία Αλεστά, με θητεία μέχρι 30/9/2027 Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (έμμισθος): Χρήστος Ζαραμπούκας, με θητεία μέχρι 31/12/2028 Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού (άμισθος): Μιχαήλ Λάππας, με θητεία μέχρι 30/9/2027 Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας (έμμισθος): Παντελής Λιούλιος, με θητεία μέχρι 31/12/2028 Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων (άμισθος): Παναγιώτης Ντιντής, με θητεία μέχρι 30/9/2027

Στις Αντιδημαρχίες της Περιφέρειας (Α΄ και Β΄ Τομέα) συνεχίζουν οι ως σήμερα Αντιδήμαρχοι, Ζωή Παπαναστασίου και Ελένη Πούλιου αντιστοίχως, με τη θητεία τους να ολοκληρώνεται στις 30/4/2027

ΠΡΟΕΔΡΟΙ (Δημοτικού Συμβουλίου & Νομικών Προσώπων)

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Θα προταθεί ο νυν Πρόεδρος Γιώργος Παναγιώτου

Πρόεδρος Δημοτικού Θεάτρου: Μαρίνα Καραμέτου

Πρόεδρος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»: Αντώνης Τζερεμές

Πρόεδρος e-Trikala: Βίβιαν Τέγου

Πρόεδρος ΔΕΥΑΤ: Χρήστος Μπλουγούρας

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εντεταλμένος Σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης: Βασίλης Κρανιάς

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Έργων: Γιώργος Καταβούτας

Εντεταλμένη Σύμβουλος για Ατομα με Αναπηρία: Δήμητρα Νάτσινα

Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού: Μαρίνα Καραμέτου

Εντεταλμένη Σύμβουλος Φιλανθρωπικών Οργανώσεων & Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία: Γεωργία Κοτρώνη

Εντεταλμένος Σύμβουλος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Απόστολος Παππάς

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας: Σάκης Σκρέκας

Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων: Έφη Λεβέντη

Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητικών Χώρων: Κώστας Αργυρίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης: Μιχαήλ Λάππας

Τα ακριβή καθήκοντα καθορίζονται με την ανάρτηση της απόφασης στη “Διαύγεια”, τις επόμενες ώρες.

Από το γραφείο Τύπου