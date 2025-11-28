Ν. Σακκάς: Η ΠΕΔ Θεσσαλίας στηρίζει τους Δήμους προς όφελος των πολιτών

Στον ρόλο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας τόσο στο αυτοδιοικητικό, όσο και στο κοινωνικό επίπεδο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, σε φιλική συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους και εκπροσώπους ΜΜΕ σήμερα το μεσημέρι σε κεντρικό εστιατόριο στη Λάρισα.

«Από την αρχή της θητείας μας, πρόκληση για την Π.Ε.Δ. – ως συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των 25 Δήμων της Θεσσαλίας – ήταν να διαδραματίσει αναβαθμισμένο, διεκδικητικό και δυναμικό ρόλο στα δημόσια δρώμενα προς όφελος του πολίτη. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και με τη συνεργασία όλων των αιρετών, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε την οικονομική ευρωστία του φορέα και να υποστηρίζουμε δράσεις και πρωτοβουλίες, που ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες. Συνάμα, δεδομένο είναι ότι στο μέλλον θα υλοποιηθούν και άλλες ενέργειες οι οποίες εντάσσονται στο τετραετές “πρόγραμμα δράσης”» τόνισε στον χαιρετισμό του ο κ. Σακκάς.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας σε τρεις βασικούς πυλώνες της δράσης που αναπτύσσει ο φορέας, οι οποίοι είναι οι εξής:

Ανάδειξη των κατά τόπους αναπτυξιακών προοπτικών και προβλημάτων, καθώς υλοποιείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεδριάζει 4 φορές το έτος σε διαφορετικούς Δήμους διοργανώνοντας θεματικές ημερίδες. Ενδεικτικά ήδη τέθηκαν στον δημόσιο διάλογο ζητήματα όπως ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, πρωτογενής τομέας, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, βιώσιμη διαχείριση υδάτων, νησιωτικότητα – ορεινότητα, τουρισμός, ενέργεια.

Οικονομική στήριξη όλων των ΟΤΑ του θεσσαλικού διαμερίσματος, ώστε να υλοποιούνται πολυεπίπεδες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν στόχο την εξωστρέφεια και το αυξημένο κοινωνικό αποτύπωμα.

Παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα για επίλυση τοπικών ζητημάτων.

«Πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και εμού προσωπικώς είναι να συνεχίσουμε και στο μέλλον να υποστηρίζουμε οικονομικά, τεχνικά και αναπτυξιακά τους Δήμους της Θεσσαλίας με χρηστή οικονομική διαχείριση και πάντα με γνώμονα τις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Όλα αυτά βέβαια σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα που κάθε φορά θα διαμορφώνονται στη χώρα μας και ειδικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα είμαστε παρόντες με δράσεις και πρωτοβουλίες, σε θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες» υπογράμμισε, κλείνοντας, ο Νίκος Σακκάς.

Στην συνάντηση εκτός του προέδρου της ΠΕΔΘ και Δημάρχου Τρικκαίων κ. Νικολάου Σακκά, παρευρέθηκαν το μέλος του ΔΣ της ΠΕΔΘ και Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, το μέλος του ΔΣ της ΠΕΔΘ και Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης, τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔΘ και Αντιδήμαρχοι Λάρισας κ. Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης, κ. Ανδρέας Ανδριτσόπουλος και κ. Μιχαλής Τσακίρης και τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔΘ και Δημοτικοί Σύμβουλοι Λάρισας κ. Πέτρος Κρίκης και κ. Δημήτρης Μαβίδης. Επίσης παρευρέθηκαν η διευθύντρια της ΠΕΔΘ κ. Βασιλεία Αντωνιάδου και στελέχη του φορέα.

Μεταξύ των συμμετεχόντων αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και για ευρύτερα ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας.