Ν. Σακκάς: “Ολόπλευρη στήριξη στον δίκαιο αγώνα του αγροτικού κόσμου”

Σε δήλωσή του ο Νίκος Σακκάς, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δήμαρχος Τρικκαίων, σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναφέρει τα εξής:

«Όπως είναι σε όλους γνωστό οι Δήμοι αποτελούν τον Θεσμό που βρίσκεται πιο κοντά – συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλο – στον πολίτη… Για εμάς, εδώ στη Θεσσαλία, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι είναι από τις πλέον δυναμικές ομάδες των τοπικών κοινωνιών. Άλλωστε, η σημασία της παρουσίας τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς είναι αυτοί οι συμπολίτες που μαζί με τις οικογένειές τους κρατούν ζωντανά τα χωριά μας.

Με αυτά ως δεδομένα, αλλά και αναγνωρίζοντας την ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Πρωτογενής Τομέας, δηλώνουμε την ολόπλευρη στήριξή μας στον δίκαιο αγώνα τους.

Ενώνουμε τη φωνή μας για ικανοποίηση των αιτημάτων τους, τα οποία – μεταξύ άλλων, αφορούν:

·Την άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

·Τη μείωση του κόστους παραγωγής.

·Την ενίσχυση με βιώσιμο τρόπο των πραγματικών αγροτών, ώστε να συνεχίσουν να παράγουν στις εστίες τους.

·Την προώθηση των απαραίτητων έργων υποδομής για άρδευση, αντιπλημμυρική – αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.α.

·Τη στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι πράγματι βρίσκονται σε οριακό σημείο σε ότι αφορά τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Υπογραμμίζουμε την αναγκαιότητα του διαλόγου που θα οδηγεί σε άμεσες λύσεις, καθώς τα προβλήματα δεν μπορούν άλλο να περιμένουν.

Είμαστε σταθερά στο πλευρό του αγροτικού κόσμου».