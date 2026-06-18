Ξήλωναν χαλκό από στύλους φωτισμού μέρα μεσημέρι στον Περιφερειακό

Με απόλυτη άνεση και χωρίς να δείχνουν να ανησυχούν για το γεγονός ότι βρίσκονταν σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της περιοχής, δύο Ρομά πιάστηκαν κυριολεκτικά στα πράσα να ξηλώνουν καλώδια χαλκού από στύλους ηλεκτροφωτισμού στον Περιφερειακό Βόλου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι και έγινε αντιληπτό από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν σταματήσει το όχημά τους στην άκρη του δρόμου και αφαιρούσαν καλώδια χαλκού από τις εγκαταστάσεις οδικού φωτισμού, προκαλώντας ζημιές στις δημόσιες υποδομές.

Η δράση τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οδηγοί που κινούνταν στον Περιφερειακό αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ομάδα της ΔΙΑΣ προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους σταματήσει.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των κλοπών χαλκού που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας σημαντικές φθορές σε δίκτυα και υποδομές. Εκτός από το οικονομικό κόστος αποκατάστασης, η αφαίρεση καλωδίων από το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών, καθώς μπορεί να αφήσει τμήματα του οδικού δικτύου χωρίς επαρκή φωτισμό.

Παράλληλα, όσοι επιδίδονται σε τέτοιες ενέργειες φαίνεται να αδιαφορούν όχι μόνο για τις συνέπειες που προκαλούν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ίδιοι, παρεμβαίνοντας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας. Οι κλοπές χαλκού εξακολουθούν να αποτελούν πονοκέφαλο για τις αρχές, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο που επιμένει παρά τις συνεχείς επιχειρήσεις και τους ελέγχους.

taxydromos.gr