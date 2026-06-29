Ξεκινάει την Τετάρτη 1 Ιουλίου η θεώρηση – χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το 2026

Ξεκινάει από την Τετάρτη 1-07-2026 Ιουνίου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026 η Θεώρηση – Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2026.

Η θεώρηση αφορά σε, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και σε όσους δικαιούνται συνοδό, με την προϋπόθεση να έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 23.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 29.000 ευρώ, οικογενειακό εισόδημα που προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο (εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω) προκειμένου να έχουν το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης (αστικά), εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων οι ολικά τυφλοί.

Διευκρινίζεται ότι στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000€ ατομικό και 29.000 € οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, αφού αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχτηκαν από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, δικαιούται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

Οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων Δελτίου Μετακίνησης δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για έναν συνοδό τους:

(α) Οι ανήλικοι για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή τους,

(β) τα άτομα που χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου/τελούν σε απόλυτη αναπηρία, σύμφωνα με Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ,

(γ) οι δικαιούχοι Προσωπικού Βοηθού του ν. 4837/2021 (Α’ 178), σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ο.Π.Ε.Κ.Α.,

(δ) τα άτομα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) σύμφωνα με απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ,

(ε) τα άτομα με κινητική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 67% σύμφωνα με απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ,

(στ) τα άτομα με ψυχική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 80% σύμφωνα με απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ,

(ζ) τα άτομα με οπτική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 80% σύμφωνα με απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ,

(η) τα άτομα με απόλυτη αναπηρία όρασης (ολικά τυφλοί),

(θ) τα άτομα με νοητική υστέρηση (ICD-10: F70-F79), ή με χρωμοσωμικές ανωμαλίες (ICD-10: Q90-Q99), ή ειδικές μικτές αναπτυξιακές διαταραχές (ICD-10: F83), ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ICD-10:F84) ή άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (ICD-10: F88) ή διάφορες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (ICD- 10: F89), (ι) τα άτομα με επιληψία (ICD-10: G40) με ποσοστό αυτής της αναπηρίας τουλάχιστον 80% σύμφωνα με απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ,

(ια) οι κάτοχοι Κάρτας Αναπηρίας σε ισχύ, με σήμανση «Σ».

Οι συνοδοί μετακινούνται υποχρεωτικά με τον δικαιούχο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (χορηγείται από την Υπηρεσία), μέσα στην οποία θα εμπεριέχεται και η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής στην οποία ταυτόχρονα θα δηλώνεται η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ. Το παλιό Δελτίο Μετακίνησης (πάσο) σε περίπτωση θεώρησης.

3.α)Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια ισχύος της ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος ΑμεΑ από τον ΟΠΕΚΑ ή απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ, για όσους λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας επ’αόριστον. Όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας σε ισχύ με τη σήμανση ΙΙ ή III δεν απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπώ

β)Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του προνοιακού επιδόματος. Στη βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ δεν απαιτείται ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%.

γ)Όσοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας επ’ αόριστον μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ (η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία να αναφέρεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

δ) Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ γίνεται δεκτή βεβαίωση από το μηχανογραφημένο μητρώο του Οργανισμού, που έχει περιέλθει στον ΕΦΚΑ, όπου βεβαιώνεται ότι: «όπως προκύπτει από το Γενικό Μητρώο Συνταξιούχων, ο ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με απόφαση υγειονομικής επιτροπής, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και διάρκεια συνταξιοδότησης διαρκώς και εφ’ όρου ζωής». Σημείωση: Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτής.

5.Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος, μόνο για τους δικαιούχους δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας. Όσοι όμως από τους ανωτέρω δικαιούχους δεν επιθυμούν, με Υπεύθυνη Δήλωσή τους, την προμήθεια του σχετικού δελτίου για δωρεάν μετακίνηση με αστικά αλλά μόνο για τα Υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα.

Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στην οποία θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα. Για την έκδοση νέας κάρτας δύο πρόσφατες φωτογραφίες (ή τρεις όταν πρόκειται για δικαιούχο δελτίου συνοδού)

Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου μετακίνησης, η οποία βεβαιώνεται από Αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα αν υπάρχει διαθέσιμο.

Η Θεώρηση – έκδοση των δελτίων θα γίνεται ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, τηλ.: 2413 506 271, 2413 506 362, και η εξυπηρέτηση του κοινού κατά τις ώρες 8.00 με 13.30, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στο ισόγειο της Β΄ Πτέρυγας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (πρώην Νομαρχίας).

Επίσης η θεώρηση θα γίνεται και σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π. ) του Νομού Λάρισας.