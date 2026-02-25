Ξεκινούν οι εργασίες σεισμικής αναβάθμισης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δαμασίου

Σε συνάντηση που έλαβε χώρα την Παρασκευή, 13-2-2025, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του κ. Δημήτρη Κουρέτα και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσώνος Χαρίτωνα, η οποία αφορά την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΜΑΣΙΟΥ», με φορέα υλοποίησης και χρηματοδότησης την Περιφέρεια Θεσσαλίας και κύριο του έργου την Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου βρίσκεται στον οικισμό Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου, μία περιοχή που υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από τους σεισμούς της 3ης και Μαρτίου 2021 και η οποία εξακολουθεί να φέρει τα σημάδια της σεισμική καταστροφής.

Η αποκατάσταση και ενίσχυση του Ιερού Ναού απαντά σε πάγιο αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας και των κατοίκων του Δαμασίου, καθώς ο Ναός αποτελεί βασικό στοιχείο της τοπικής ταυτότητας, της κοινωνικής συνοχής και της καθημερινότητας του οικισμού.

Το αντικείμενο των εργασιών αφορά τις πρόσθετες εργασίες σεισμικής αναβάθμισης του Ναού για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των σημερινών δεδομένων των αντισεισμικών κανονισμών για την περιοχή. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα γίνει αποκατάσταση και ενίσχυση του φέροντα οργανισμού προκειμένου να ενισχυθούν τα δομικά του στοιχεία (πεσσοί, εξωτερική τοιχοποιία, εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι κλπ) προκειμένου το κτίσμα να ενισχυθεί και να διασφαλιστεί η αντοχή του έναντι σεισμού.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου και της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (372.620,00€), συμπ/νου του Φ.Π.Α και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΠΑ