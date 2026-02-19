Ξενοδόχοι Μαγνησίας: Θετικά μηνύματα για προκρατήσεις στις Απόκριες

Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κυμανθούν οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία της ηπειρωτικής Μαγνησίας για το τριήμερο της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας με τα τηλέφωνα των ξενοδόχων να κτυπούν, καθώς ο Βόλος και το Πήλιο παραμένουν αγαπημένοι προορισμοί για πολύ κόσμο.

Ελάχιστες μέρες πριν το τριήμερο της Αποκριάς πολλοί αναμένουν πώς και πώς για να δραπετεύσουν από τη δύσκολη καθημερινότητα και να περάσουν όμορφα σε κάποιο μέρος μακριά από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους. Και σε αυτή την περίπτωση ο Βόλος και το Πήλιο αποτελούν δύο πολύ καλές επιλογές που όλοι θέλουν να ζήσουν μέσα από τη χαλάρωση, την καλή φιλοξενία και τις ποιοτικές υπηρεσίες συνδυασμένες με πολύ καλές τιμές.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας κ. Γιώργος Ζαφείρης επισήμανε πως «τα μηνύματα από τις προκρατήσεις δείχνουν ότι θα πάμε σε υψηλές πληρότητες για το τριήμερο της Αποκριάς. Και θα είναι μια “ανάσα” μετά τις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε στην περίοδο των Χριστουγέννων με τις μικρότερες του αναμενόμενου πληρότητες, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Η πλήρης εικόνα για τη τελική διακύμανση των πληροτήτων θα υπάρξει μεθαύριο Σάββατο, πάντως όλα δείχνουν ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, αφού παραδοσιακά η περιοχή μας είναι πόλος έλξης σε κάθε αργία που συνδυάζεται ως τριήμερο και για όλες τις εποχές του χρόνου.

Αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Ζαφείρης τόνισε πως «διεκδικούμε από την κυβέρνηση αποζημιώσεις για τις απώλειες εσόδων που είχαν τα ξενοδοχεία την περίοδο του Δεκεμβρίου και των γιορτών, καθώς οι επισκέπτες ακύρωσαν κρατήσεις που είχαν κάνει. Το αίτημά μας το έχουμε καταθέσει ως Ένωση ξενοδόχων Μαγνησίας στην κυβέρνηση, ενώ έχουμε και τη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Παράλληλα ζητάμε για τον ίδιο λόγο να μην χαθούν και οι ρυθμίσεις στις οποίες έχουν ενταχθεί ξενοδόχοι».

Χθες οι ξενοδόχοι της Μαγνησίας έκοψαν τη βασιλόπιτα με τον κ. Ζαφείρη να επισημαίνει πως συζητήθηκαν διάφορα θέματα με τους συναδέλφους, όπως και οι ανάγκες προσαρμογές των ξενοδοχείων στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται με τις μορφές τουρισμού, ενώ αναφορικά έγινε και για τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές.

Ερωτηθείς για το 2025 ο κ. Ζαφείρης είπε πως «το καλοκαίρι ήταν μειωμένες οι πληρότητες κατά 30% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο ακολούθησε το φθινόπωρο που έδωσε μια δυναμική η οποία όμως ανακόπηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών τον Δεκέμβριο. Έτσι οι ελπίδες των ξενοδόχων να κλείσει η χρονιά με τις καλές πληρότητες στις γιορτές δεν είχαν το αντίκρισμα που θα ήθελαν».

Φώτης Σπανός (e-thessalia.gr)