Οδικές αποκαταστάσεις σε Κόκκινο Νερό και Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ανατολής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η ορεινή Κοινότητα της Ανατολής στην Αγιάς Λάρισας υπέστη πολύ σοβαρές καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel, οι οποίες αφορούσαν κυρίως εκτεταμένες κατολισθήσεις, κατάρρευση τοίχων αντιστήριξης και εκτεταμένες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις και το επόμενο βήμα είναι η αποκατάσταση ζημιών σε τμήματα του οδικού δικτύου που συνδέουν την ορεινή Κοινότητα της Ανατολής με την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, οι οποίες έχουν επιφέρει αυξημένη δυσκολία και επικινδυνότητα στις μετακινήσεις επιβατικών και φορτηγών οχημάτων. Οι αποκαταστάσεις στην περιοχή της Ανατολής θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα ασφαλές, αναβαθμισμένο, βελτιωμένο οδικό δίκτυο γεγονός μείζονος σημασίας ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, όπου η επισκεψιμότητα του ορεινού οικισμού και της Ιεράς Μονής αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό.

Επίσης η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με δικαιούχο των κονδυλίων τον δήμο Αγιάς, θα προχωρήσει στην αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών στο τοιχίο προστασίας επί του παραλιακού μετώπου του οικισμού Κόκκινο Νερό και κατάρρευση πεζοδρομημένου χώρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφαλής διέλευση.

Ο νέος τοίχος προστασίας του παραλιακού μετώπου στον οικισμό του Κόκκινου Νερού, θα είναι συνολικού μήκους περίπου 54μ και προβλέπεται και η επαναφορά των λοιπών υποδομών (κεντρικός παραλιακός δρόμος, πεζοδρόμια κλπ) στην προτέρα κατάσταση για την αποσόβηση κάθε κινδύνου λόγω των σοβαρών βλαβών και καταρρεύσεων που έχουν υποστεί.

Το συνολικό έργο, προϋπολογισμού 210.000 ευρώ, έχει ενταχθεί στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026- 2030» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές», ενώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).