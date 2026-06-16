Οι κατάλληλες περιοχές για ανάπτυξη πυρηνικού σταθμού στην Ελλάδα – Στον κατάλογο και η Θεσσαλία

Θράκη και νότια Εύβοια αναδεικνύονται δυνητικά καταλληλότερες περιοχές για πιθανή ανάπτυξη μεγάλων πυρηνικών σταθμών, σύμφωνα με πρώτη προκαταρκτική αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Athlos Energy σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Cambrian Nuclear. Η σχετικά χαμηλότερη σεισμική τους επιβάρυνση σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας φαίνεται να αποτελεί το βασικό τους πλεονέκτημα.

Η εφαρμογή ενισχυμένων τεχνικών προδιαγραφών θα μπορούσε να διευρύνει αισθητά τον χάρτη των διαθεσίμων επιλογών και να συμπεριλάβουν περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας. Προοπτικές για την εγκατάσταση των νέας γενιάς μικρών αντιδραστήρων παρουσιάζουν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και επιλεγμένες περιοχές της νησιωτικής χώρας.

Η προκαταρκτική ανάλυση κάλυψε σχεδόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υψηλή σεισμικότητα της χώρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες στην επιλογή θέσης μεγάλων πυρηνικών σταθμών.

Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη παραμέτρους όπως η σεισμικότητα και η εγγύτητα σε ρήγματα, ο κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων, η εγγύτητα σε αστικά κέντρα, η τοπογραφία, η διαθεσιμότητα γης και υδάτινων πόρων, καθώς και η πρόσβαση σε υφιστάμενες ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές.

Ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των καταλληλότερων περιοχών σε λεπτομέρεια μερικών δεκάδων μέτρων.

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ακολουθεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες υποδείξεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, της Αμερικανικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και του αμερικανικού Electric Power Research Institute.

Η μελέτη, όπως επισημαίνει η Athlos Energy στη σχετική ανακοίνωσή της, δεν αποσκοπεί στην επιλογή ή πρόταση συγκεκριμένης θέσης για κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα. Πρόκειται για μια πρώτη προκαταρκτική αξιολόγηση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για πιο εξειδικευμένες μελέτες και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να εξεταστεί στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής της Ελλάδας.

Για την Athlos Energy η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μέρος μιας σειράς προκαταρκτικών αναλύσεων με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των θεμελιωδών παραμέτρων που σχετίζονται με τη δυνητική εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Αναλυτικά αποτελέσματα αυτών των μελετών θα παρουσιαστούν μέσα στο καλοκαίρι σε ειδική εκδήλωση της εταιρείας.

Xρύσα Λιάγγου – Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ