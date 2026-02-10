Οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για τη δημιουργία της Θεσσαλικής Τράπεζας Σπόρων

«Η συνάντηση πολλών ερευνητών από όλη την Ελλάδα, που πραγματοποιείται σήμερα στο κτίριο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα, είναι πολύ σημαντική και για τη χώρα και για τη Θεσσαλία. Ουσιαστικά, γίνεται μια συζήτηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων για τους τοπικούς σπόρους. Είναι πολύ σημαντικό για τη Θεσσαλία να διατηρήσει άσβεστη αυτή τη φλόγα που παράγεται από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών. Να μην χαθεί αυτή η γνώση που δημιουργείται εδώ».

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλωνο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην «8η Επιστημονική Συνάντηση για τις Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες» με θέμα «Γηγενείς και Τοπικές Ποικιλίες: Γέφυρα Ιστορίας και Πολιτισμού, Έρευνας και Επιχειρηματικότητας» που διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών στη Λάρισα.

Ο κ. Κουρέτας σημείωσε πως «εμείς, σαν Περιφέρεια, στηρίζουμε με αρκετά χρήματα από ερευνητικά προγράμματα το Ινστιτούτο, καθώς τρέχουν 4 διαφορετικά προγράμματα που αφορούν τους τοπικούς σπόρους, αλλάνομίζω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας, σε κεντρικό επίπεδο, να μπορέσει να μετατρέψει σε χρήσιμη πληροφορία και πρακτική στην παραγωγή όληςτης γνώσης που παράγεται από το τοπικό Ινστιτούτο και άλλα ανά την Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει τα τελευταία πολλά χρόνια».

Η 8η επιστημονική συνάντηση είχε ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της διάσωσης του φυτογενετικού πλούτου της χώρας και να αναδείξει την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι γηγενείς ποικιλίες, τόσο στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, όσο και στη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας.

Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Περιφερειάρχης,στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών της επιστημονικής συνάντησης, τόνισε ότι στη Θεσσαλία πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια μια συστηματική και σημαντική προσπάθειανα αναδειχτούν οι ιδιαιτερότητες των τοπικών ποικιλιών διαφόρων φυτών, την οποία γνωρίζει εκ των έσω καθώς εμπίπτει στη προσωπική ερευνητική του δουλεία των τελευταίων 30 ετών ως επιστήμονας. Μάλιστα, χαρακτήρισε ως πρόκληση για το κράτος την προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών ποικιλιών για τη χώρα και κατ΄ επέκταση για τη Θεσσαλία. «Παρόλο, που η έρευνα που γίνεται είναι υψηλού επιπέδου, από ανθρώπους με αφοσίωση και μεράκι, δεν έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει από το κράτος η στόχευση για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όλη αυτή τη γνώση και να την μετατρέψει σε μια πολιτική η οποία θα στηρίζει αυτή τη μετάβαση. Εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε μια στρατηγική η οποία σχετίζεται ιδιαίτερα με τη στήριξη αυτής της προσπάθειας. Όμως νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε…» είπε χαρακτηριστικά.

Το ενδιαφέρον της Περιφερειακής Αρχής Δ. Κουρέτα για την βιοποικιλότητα της Θεσσαλίας, την ποσότητα και την ποιότητα σε σπόρους και προϊόντα, καθώς και για την ανάγκη όλη αυτή η γνώση να μετατραπεί σε χρήσιμη πληροφορία για την παραγωγή και να μην είναι μόνο αντικείμενο συζητήσεων σε συνέδρια, επιβεβαιώνεται εμπράκτως από την πρόσφατη απόφαση για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τη δημιουργία της Θεσσαλικής Τράπεζας Σπόρων. Η Θεσσαλική Τράπεζα Σπόρων θα λειτουργήσει ως βάση δεδομένων για τα επόμενα 100 χρόνια και θα έχει ως στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή της Θεσσαλίας, την προστασία από τη Γενετική διάβρωση και την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, στην τράπεζα θα διαφυλάσσεται γενετικό υλικό από σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, όσπρια, αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά, κηπευτικά και άλλα είδη που αναπολλαπλασιάζονται και μπορούν να διατηρηθούν με σπόρο.Τη σύσταση και οργάνωση της ΘΤΣ θα αναλάβει το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ θα υπάρχει επιστημονική σύνδεση, αλληλεπίδραση και συνεργασία με την Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ που βρίσκεται στη Θέρμη και με το τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του ΠΘ.

Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Σταυρίδης ως ομιλητής στην 8η Επιστημονική Συνάντηση παρουσίασετις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Περιφέρειας και συγκεκριμένα για τη συμμετοχή της στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών (ΑΡΕΠΟ) για τα ΠΟΠ προϊόντα, στο οποίο μετέχουν 34 ευρωπαϊκές περιφέρειες, 5 εκ των οποίων είναι από την Ελλάδα, καθώς και για την Γενική Συνέλευση του ΑΡΕΠΟ. που πραγματοποιήθηκε πέρυσι για πρώτη φορά στη Λάρισα.Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία των 12 νέων φακέλων για ΠΟΠ προϊόντα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο που βρίσκονται στο στάδια έγκρισης, ενώ ετοιμάζονται να κατατεθούν άλλοι 4 φάκελοι, καθώς και στο δίκτυο EUCERNγια την ανάδειξη της μεσογειακής τροφής στο οποίο μετέχει επίσης η Περιφέρεια. Τέλος, μίλησε για τις συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα και την εκπόνηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια

Το παρών στην επιστημονική συνάντηση που συντόνιζε ο Διευθυντής ερευνών στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και διευθυντής στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Δημήτρης Βλαχοστέργιος, έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριος Τσέτσιλας.