Οι τελευταίες πινελιές πριν την παράδοση του Ε65 – Η εικόνα του έργου έως τις 7 Ιουλίου (βίντεο)

Οι τελευταίες παρεμβάσεις στο Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Ε65 ολοκληρώθηκαν και το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την παράδοσή του στην κυκλοφορία, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου.

Στο βίντεο του Τάσου Γάκη καταγράφεται την εικόνα του έργου στις 7 Ιουλίου 2026, με πλάνα από τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες γεωτεχνικές αποκαταστάσεις και οι τελικές εργασίες που απαιτήθηκαν για την ασφαλή ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, το έργο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την παράδοσή του.

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων μεταξύ Καλαμπάκας και Εγνατίας Οδού, ο Ε65 θα λειτουργεί πλέον σε όλο το μήκος των 181 χιλιομέτρων, συνδέοντας απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

Ένα έργο ιδιαίτερα απαιτητικό, που περιλαμβάνει σήραγγες, μεγάλες γέφυρες, ανισόπεδους κόμβους και σύγχρονες υποδομές, οι οποίες αναβαθμίζουν σημαντικά την οδική ασφάλεια και μειώνουν τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

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