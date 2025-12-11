Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Αμφιθέατρου “Ιωάννης Κορδάτος” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το αμφιθέατρο «Ιωάννης Κορδάτος», ένας από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, επαναλειτουργεί πλήρως ανακαινισμένο, ύστερα από εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης που το μεταμορφώνουν σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εμβληματικό σημείο αναφοράς για την πανεπιστημιακή κοινότητα και την πόλη.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν:

ανακαίνιση της εσωτερικής αίθουσας και του εξώστη,

νέα έπιπλα σκηνής και καθίσματα υψηλής εργονομίας,

εκσυγχρονισμένα οπτικοακουστικά συστήματα για παρουσιάσεις, διαλέξεις και εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας,

αναβαθμισμένο φωτισμό και βελτιωμένη ακουστική που υποστηρίζουν πλήρως τις ανάγκες σύγχρονων ακαδημαϊκών και πολιτιστικών δράσεων.

Η ανακαίνιση του αμφιθεάτρου «Ιωάννης Κορδάτος» εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης και δημιουργία ενός ελκυστικού, σύγχρονου περιβάλλοντος για τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και το ευρύτερο κοινό. Το έργο υλοποιήθηκε υπό την υψηλή επίβλεψη του Αντιπρύτανη Οικονομικών & Διοικητικών Υποθέσεων Καθηγητή κ. Παναγιώτη Πλαγερά μέσα από τη στενή συνεργασία των αρμόδιων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, η συνεργασία των οποίων συνέβαλε καταλυτικά στην ολοκλήρωσή του.

Ο χώρος αποτελεί πλέον σύμβολο προόδου, ποιότητας και εξωστρέφειας του Ιδρύματος, ικανό να φιλοξενήσει συνέδρια, ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεματικές παρουσιάσεις υψηλού επιπέδου.

Στο ίδιο πλαίσιο, θα ακολουθήσει η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των αμφιθεάτρων «Σαράτση» (Βόλος) και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα), με στόχο την ολοκληρωμένη αναβάθμιση των κεντρικών χώρων διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.