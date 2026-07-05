Ολοσχερώς καταστράφηκε όχημα από πυρκαγιά στον Ξάνεμο Σκιάθου

Συναγερμός σήμανε στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Ιουλίου στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκιάθου, έπειτα από ειδοποίηση για πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή του Ξανέμου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου μισή ώρα. Ωστόσο, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη στιγμή που ο οδηγός βρισκόταν μέσα στο όχημα, ο οποίος πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως χωρίς να τραυματιστεί.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι, παρά τους ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στη γύρω βλάστηση, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκιάθου.

Πηγή: skiathoslife.grΝ.Τ