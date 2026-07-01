Ομόφωνα επανεκλογή της Χρ. Τσαγανού στο προεδρείο – Nέος αντιπρόεδρος ο Ιω. Τέας, γραμματέας παραμένει ο Ν. Τέγος

Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 117-119 και 135-137 του Κ.Τ.Α. Εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 7 του υπουργείου Εσωτερικών, για την δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 117-119 του ν. 5314/2026, με φανερή ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών του προεδρείου.

Ενώ η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία, με αυτοπρόσωπη παρουσία των Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 135-137 του ν. 5314/2026.

Ειδικότερα, διεξήχθησαν ξεχωριστές ονομαστικές ψηφοφορίες για την εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του νέου Συμβουλίου.

Για τη θέση του προέδρου του σώματος, προτάθηκε από τον κ. Κουρέτα, εκ νέου η απερχόμενη πρόεδρος κ. Χρυσούλα Τσαγανού. Για την θέση του αντιπροέδρου εκ μέρους της μείζονος αντιπολίτευσης προτάθηκε ο κ. Ιωάννης Τέας. Και τέλος για τη θέση του γραμματέα προτάθηκε εκ μέρους της ΛΑ.ΣΥ ο κ. Νικόλαος Τέγος. Να σημειωθεί ότι η εκλογή των μελών του προεδρείου έγινε με ομόφωνη απόφαση. Παρών ψήφισε σε όλες τις ψηφοφορίες ο ανεξάρτητος σύμβουλος κ. Θ. Τσιάρας.

Ο περιφερειάρχης κ. Δ. Κουρέτας συνεχάρη το νέο προεδρείο για την εκλογή και ευχαρίστησε για την αγαστή και υποδειγματική συνεργασία τον απερχόμενο αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Πινακά, ο οποίος με τη σειρά του εξέφρασε ευχαριστίες προς όλο το σώμα και την παράταξή του. Αντίστοιχα, ευχαριστίες για την ομόφωνη επανεκλογή της εξέφρασε προς το περιφερειακό Συμβούλιο και η πρόεδρος κ. Χρυσούλα Τσαγανού.

Εξάλλου, κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, σχετικά με την ανάδειξη της νέας 9μελούς περιφερειακής επιτροπής, εκ των υποψηφίων της συμπολίτευσης εξελέγησαν: 1) Ντιντή Χ. 19 ψήφοι, Τέλιος 19 ψήφοι, Γαλλιού Μαρία 19 ψήφοι, Αδαμοπούλου 18, Παπαδημητρίου 18 ψήφοι. Η σειρά προέκυψε στη συνέχεια κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοψηφίας. Αναπληρωματικοί κατά σειρά εξελέγησαν και αναπληρώνουν αντίστοιχα: Κολιός Αρ. αναπληρώνει την κ. Ντιντή, Δαλαμάγκας Θ. αναπληρώνει τον κ. Τέλιο, Ντίτορας Ν. αναπληρώνει την κ. Γαλλιού, Γκουρομπίνος Χ. αναπληρώνει την κ. Αδαμοπούλου και Ξάφος Αθ. αναπληρώνει την κ. Παπαδημητρίου.

Από πλευράς της μειοψηφίας εξελέγησαν: 1) Κολινδρίνη Δ. 6 ψήφοι, 2) Δόκου Σ. 6 ψήφοι, 3) Μπάρδας Κ. 6 ψήφοι. Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν Χατζηγάκη Ελ. αναπληρώνει την κ. Κολινδρίνη, Σοφολόγης Δ. αναπληρώνει την κ. Δόκου και Πινακάς Β., αναπληρώνει τον κ. Μπάρδα. Επίσης, 3 ψήφους έλαβαν ο κ. Τσιαπλές, 2 ο κ. Τέγος.

Να σημειωθεί τέλος ότι επικεφαλής της περιφερειακής επιτροπής είναι ο περιφερειάρχης ο οποίος πλαισιώνεται από πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη. Τα τρία τακτικά μέλη εκ των οποίων προέρχονται από την πλειοψηφούσα παράταξη και δύο από τη μειοψηφία.