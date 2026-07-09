Ομόφωνο Όχι από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τις ΑΠΕ

Σε αρνητική γνωμοδότηση με ομόφωνη απόφαση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο (ΕΧΠ) των ΑΠΕ που έθεσε σε διαβούλευση το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε στην πρόσφατη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Στην εισήγηση του ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας αιτιολόγησε την αρνητική τοποθέτηση της Περιφερειακής Αρχής τονίζοντας ότι «το νέο ΕΧΠ βελτιώνει πολλά σημεία του ισχύοντος σε ό,τι αφορά την προστασία των οικοσυστημάτων και των άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων και των οικισμών, πλην, όμως, διαπιστώνουμε σημαντικές θεσμικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και νομικές αδυναμίες που ενδέχεται να περιορίσουν την αποτελεσματικότητά του, να οδηγήσουν σε νέες συγκρούσεις σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης αλλά και νέες κοινωνικές αντιδράσεις. Η αντίδραση της Περιφερειακής Αρχής στην κατάληψη της παραγωγικής γης από Φ/Β Σταθμούς εξακολουθούν να ισχύουν και με το νέο ΕΧΠ ΑΠΕ» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δημ. Κουρέτας

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα «το ισχύον μέχρι σήμερα ΕΧΠ ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464 Β’/03- 12 – 2008) ήταν σαφές ότι έπρεπε να αντικατασταθεί. Και είναι επίσης προφανή τα προβλήματα που δημιούργησε, σε βαθμό μάλιστα που οι ΑΠΕ να θεωρηθούν σε πολλές περιπτώσεις εχθρικές στο κοινωνικό σύνολο και ασύμβατες με το φυσικό περιβάλλον. Θεωρούμε ότι οι ΑΠΕ είναι μέρος της λύσης του ενεργειακού ζητήματος και της μετάβασης και όχι μέρος του προβλήματος, αρκεί να μην παραδοθούν ως εργαλείο στα χέρια εκείνων που δεν πρέπει κι εφόσον δεν υποκαθιστούν άλλες χρήσεις γης για προσπορισμό οικονομικών εσόδων για τους κατόχους της.

Το νέο ΕΧΠ θέτει ορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά όρια εφαρμογής, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, την οπτική ρύπανση (οπτική απορροφητική ικανότητα), τις αποστάσεις από οικισμούς, ειδικές ζώνες προστασίας, δασικά οικοσυστήματα κοκ. Παρ’ όλα αυτά, όμως επαναλαμβάνει ουσιώδη σφάλματα του ισχύοντος Χωροταξικού. Ουσιαστικά δεν λείπουν νέες ΑΠΕ, αλλά λείπει η αποθήκευση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων».

Φ. Λαμπρινίδης

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης υποστήριξε πως «μετά από 18 χρόνια γίνεται μία προσπάθεια προσαρμογής στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί καθώς το ισχύον Χωροταξικό έχει έφερε μια άναρχη, μαζική και ακατάλληλη υπερανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα. Στο νέο Πλαίσιο που δόθηκε στη διαβούλευση γίνεται μία προσπάθεια προσαρμογής, η οποία δεν πρέπει να μηδενίζεται, αλλά αυτό βρίσκεται πολύ μακριά από τις απαιτήσεις της εποχής. Βασική του έλλειψη, η απουσία απολογισμού εφαρμογής ( προβλέπεται από την Οδηγία 2001/42) , που θα έδειχνε και τα κύρια ζητήματα και τον δρόμο αντιμετώπισης τους. Το Πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα έργα και τις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ, ούτε την “φέρουσα ικανότητα” του χώρου με ορθό τρόπο. Επιλέγει την ανάπτυξη με “οριζόντια όρια” με κριτήριο την Διοικητική κατανομή ανά Δήμο και μάλιστα ανά Δημοτική Ενότητα. Κρίσιμες πτυχές για την Θεσσαλία είναι οι προβλέψεις για την εξάπλωση των φωτοβολταϊκών, όπου πρέπει να προφυλαχθεί και να επαναπροσδιορισθεί η γεωργική γη “Υψηλής παραγωγικότητας”, οι ιδιαιτέρως αρνητικές “μεταβατικές διατάξεις” που διαιωνίζουν την προοπτική εγκατάστασης τεραστίων αιολικών συστημάτων στα Θεσσαλικά βουνά, η αδιαφορία για το τέλος κύκλου ζωής των εγκαταστάσεων (1 αίτηση μονάδας ανακύκλωσης έχει κατατεθεί όλο το προηγούμενο διάστημα!), η συρρίκνωση της έννοιας του “Τοπίου” σε αυτήν του τοπίου “φυσικού κάλλους” κ.α.

Συνολικά, ενώ είναι προφανής η συμφωνία για την αναγκαιότητα αναθεώρησης του υπάρχοντος Χωροταξικού σχεδίου, το Περιφερειακό συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά και μάλιστα με ομόφωνη απόφαση για το νέο πλαίσιο καταθέτοντας μαζί και τις αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις του. Ευελπιστούμε να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στο τελικό νομοθέτημα, αναγνωρίζοντας ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε μία πολύ σοβαρή δουλειά, επιστημονική, υπηρεσιακή και φυσικά πολιτική για ένα θέμα μείζον για τις τύχες και τις προοπτικές της περιοχής μας».