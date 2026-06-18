Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Βαγγέλη Αποστόλου σε παρακάρλιες κοινότητες για το πρόγραμμα κουνουποκτονίας

Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ξεκίνησε και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Βαγγέλης Αποστόλου επισκέφθηκε τις Τοπικές Κοινότητες Καλαμακίου, Αμυγδαλής και Καστρίου του Δήμου Αγιάς, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενοτήτων Αρμενίου και Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ κ. Στέλιο Θεοχαρόπουλο, την Αντιδήμαρχο Πρασίνου, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλελέρ κ. Ελένη Ζωϊοπούλου, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλελέρ κ. Ευάγγελο Παπαγιαννούλη, την Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καλαμακίου κ. Αλεξάνδρα Καράτζιου και τον Αντιπρόεδρο της Κοινότητας κ. Ιωάννη Γαργάλα, καθώς και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Αμυγδαλής και Καστρίου του Δήμου Αγιάς, κ. Απόστολο Γαλάνη και κ. Χρήστο Πάνο αντίστοιχα.

Με τη συνεργασία των τοπικών φορέων και της αναδόχου εταιρείας, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κατοίκων για την εξέλιξη του προγράμματος, τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στις περιοχές τους, καθώς και για τα μέτρα πρόληψης και ατομικής προστασίας που συμβάλλουν στον περιορισμό της όχλησης από τα κουνούπια και στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την υποστήριξη όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που απαιτούνται για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος κουνουποκτονίας και τη στενή συνεργασία με τους Δήμους, τις Τοπικές Κοινότητες και τους πολίτες, ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και περιορίζουμε τους κινδύνους που συνδέονται με την ανάπτυξη των κουνουπιών. Η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Βαγγέλης Αποστόλου.

Ο στόχος είναι αφενός η προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους και τα παιδιά, από το ενδεχόμενο εκδήλωσης ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου και η Ελονοσία, αφετέρου η ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιφέρειας, με τη μείωση της όχλησης από τα κουνούπια.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η λήψη προληπτικών μέτρων από τους πολίτες ώστε να μην δημιουργούνται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών σε ιδιωτικούς χώρους, καθώς και ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, όπως αναφέρονται από τον ΕΟΔΥ.