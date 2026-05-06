Ο Γιώργος Εμμανουήλ άμισθος συνεργάτης του Δημ. Κουρέτα σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης

Μία ακόμη σημαντική και έμπειρη προσθήκη στο επιτελείο της Περιφερειακής Αρχής και στο πλευρό του Δημήτρη Κουρέτα.

Ο Γιώργος Εμμανουήλ (με καταγωγή από το Ομόλιο του δήμου Τεμπών) ανακοινώθηκε ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, μετά την συνάντηση που είχε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και αναμένετε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας, στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη, στην ομάδα εργασίας για τη μεσογειακή διατροφή αλλά και στη διοργάνωση του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου Ιστορίας-Πολιτισμού Θεσσαλίας.

Ο Γιώργος Εμμανουήλ υπηρέτησε τα τελευταία 4 χρόνια ως στέλεχος στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στην ομάδα για την ΝότιαΑνατολική Ευρώπη, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών με αρμοδιότητες τις Περιφέρειες της Μακεδονίας-Θράκης, Διευθυντής της Διαχειριστικής Αρχής του Ιnterreg για τα διακρατικά προγράμματα με όλες τις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες και Διευθυντής του ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Ο Γιώργος Εμμανουήλ ευχαρίστησε τον Δημήτρη Κουρέτα για την τιμητική πρόταση να ενταχθεί στο επιτελείο της Περιφερειακής Αρχής και να προσφέρει με όρους εθελοντισμού στην κοινή προσπάθεια για την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλίας σε εγχώριο και ευρωπαϊκό πλαίσιο.