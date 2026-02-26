Ο Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ Νικόλαος Κομούτος εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας

Στη θέση του Γενικού Γραμματέα (Secretary General) της International Society of Sport Psychology (ISSP) εξελέγη ο Καθηγητής Νικόλαος Κομούτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε μια εξέλιξη που ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα του Ιδρύματος και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) στον χώρο της Αθλητικής Ψυχολογίας.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας στο Χονγκ Κονγκ, και αποτελεί αναγνώριση της μακροχρόνιας, ενεργούς και σταθερής συνεισφοράς του κ. Κομούτου στην ISSP. Υπενθυμίζεται ότι είχε ήδη εκλεγεί και υπηρετήσει για δύο συνεχόμενες τετραετίες ως μέλος του Managing Council της Εταιρείας.

Η σημασία της ISSP και της εκλογής

Η ISSP, που ιδρύθηκε το 1965, αποτελεί τον παλαιότερο και κορυφαίο διεθνή επιστημονικό οργανισμό στον χώρο της Αθλητικής Ψυχολογίας, με κεντρική αποστολή την προαγωγή της έρευνας, την ενίσχυση της εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης στον αθλητισμό και την ανάπτυξη του πεδίου μέσα από διεθνή συνεργασία και δικτύωση.

Στο πλαίσιο της διεθνούς της δράσης, η ISSP:

• διοργανώνει το Παγκόσμιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας ανά τετραετία,

• υποστηρίζει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα της Αθλητικής Ψυχολογίας,

• εκδίδει κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά και βιβλία, μεταξύ των οποίων το International Journal of Sport and Exercise Psychology (Taylor & Francis), όπου ο Καθηγητής Κομούτος είναι Associate Editor,

• συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διεθνούς δικτύωσης στον κλάδο.

Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η εκλογή του Καθηγητή Νικόλαου Κομούτου στη θέση του Γενικού Γραμματέα της ISSP αναδεικνύει, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΘ, τη διεθνή αναγνώριση του επιστημονικού του έργου και δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για νέες διεθνείς συνεργασίες για το ΤΕΦΑΑ και την ακαδημαϊκή κοινότητα συνολικά.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συγχαίρει με την ανακοίνωσή του θερμά τον Καθηγητή Νικόλαο Κομούτο για τη σημαντική αυτή διεθνή διάκριση, η οποία τιμά το Ίδρυμα και ενισχύει τη θέση του στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κατατάσσεται το 2025 στις θέσεις 50–100 παγκοσμίως στα κορυφαία Τμήματα Αθλητικής Επιστήμης, σύμφωνα με την κατάταξη Shanghai’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments 2025 (ARWU).