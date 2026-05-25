Ο Κλεινοβός Καλαμπάκας εξέλεξε βουλευτή στην… Κύπρο με το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου

Ιδιαίτερη ικανοποίηση στον Κλεινοβό Καλαμπάκας για την εκλογή του συγχωριανού τους Δημήτρη Μπάρου στη Βουλή της Κύπρου. Ο νέος βουλευτής, εξελέγη στην επαρχία Πάφου με το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου.

Ο Δημήτρης Μπάρος δεν έχει κρύψει ποτέ τη σύνδεσή του με την ιδιαίτερη πατρίδα του, καθώς σε παλαιότερες συνεντεύξεις του σε κυπριακά μέσα ενημέρωσης είχε αναφερθεί με θερμά λόγια στην καταγωγή του από τα Τρίκαλα και ειδικότερα από τον Κλεινοβό.

Πάντως ο Φειδίας Παναγιώτου επέλεξε τελικά να παραμείνει στην Ευρωβουλή, αφήνοντας τη βουλευτική έδρα που εξασφάλισε η Άμεση Δημοκρατία στη Λευκωσία στον Γιάννη Λαούρη, δεύτερο σε σταυρούς προτίμησης.

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας απέστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία ενημέρωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι, η έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου περνά στον Γιάννη Λαούρη.

