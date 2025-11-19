Ο Κουρέτας θα συμμετάσχει στη διαδήλωση κατά του LNG στον Βόλο

Παρών στο συλλαλητήριο της Κυριακής θα είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, όπως ανακοίνωσε μιλώντας σήμερα στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη, δηλώνοντας και εκείνος με τη σειρά του, για ακόμη μια φορά την αντίθεσή του στην εγκατάσταση της μονάδας LNG στον Παγασητικό.

Ο κ. Κουρέτας έχει εκφραστεί εναντίον της εν λόγω επένδυσης, όπως το ίδιο έχει κάνει και το περιφερειακό συμβούλιο. Η χθεσινή του ανάρτηση, στην οποία ανέφερε ότι «αν η κυβέρνηση προχωρήσει θα γίνει πόλεμος και δεν κάνω αστεία ή λαϊκισμό» έφερε πολλά σχόλια με τον ίδιο να εξηγεί ότι «Δεν κάνω πόλεμο στην κυβέρνηση. Θα γίνει πόλεμος με την έννοια ότι θα βγει ο κόσμος στον δρόμο. Δεν μπορεί να γίνει μία τέτοια επένδυση, όταν η κοινωνία είναι αντίθετη».

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ανέφερε ότι η επένδυση αυτή δεν μπορεί να γίνει στον Παγασητικό για μια σειρά από λόγους.

«Πρώτον, μια τέτοια πλατφόρμα όπως λειτουργεί ουσιαστικά έρχεται το φυσικό αέριο που είναι υπό ψύξη, γιατί με αυτόν τον τρόπο μειώνεται πάρα πολύ ο όγκος του και μπορεί να φορέσει και 500-600 φορές παραπάνω όγκο από το αέριο κι εκεί αεροποιείται και πηγαίνει στο δίκτυο. Αυτή η διαδικασία απελευθερώνει θερμότητα. Με αποτέλεσμα σε περίπου 1,5-2 μέτρα στήλης από τη θάλασσα να ανεβεί η θερμοκρασία μέχρι και 2,5, μπορεί και παραπάνω βαθμούς. Αυτό διαταράσσει ένα ήδη επιβαρυμένο Παγασητικό πάρα πολύ. Θα του αλλάξει τα φώτα, δηλαδή.

Δεύτερον, αυτή η πλατφόρμα ανήκει στις βιομηχανίες Sevezo 3. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία που κατατάσσονται οι χημικές βιομηχανίες και πρέπει να είναι 4-5 χιλιόμετρα μακριά κάποιος οικισμός και όχι 700 μέτρα, που είναι στη μελέτη.

Και τρίτον, από κάτω είναι το ρήγμα της Αγχιάλου, το οποίο δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί μπορεί να ενεργοποιηθεί και δεν βάζω ότι μπορεί να γίνει ατύχημα αλλά αυτοί είναι σημαντικοί λόγοι. Το ατύχημα μπορεί να μην γίνει ποτέ, τα υπόλοιπα όμως έχουν βάση», εξήγησε ο κ. Κουρέτας, αναφερόμενους συμπυκνωμένα στους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση αυτής της μονάδας εντός του Παγασητικού.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι μίλησε και με Βουλευτές της ΝΔ της Μαγνησίας, οι οποίοι ήταν αρνητικοί με το ενδεχόμενο εγκατάστασης της μονάδας στον Παγασητικό.

Η Θεσσαλία έχει ξεχαστεί από την κυβέρνηση- Κανένας σχεδιασμός για την ευλογιά

Μιλώντας για τη συνεργασία του με την κυβέρνηση ο κ. Κουρέτας σχολίασε πως σε ορισμένους τομείς υπάρχει υπηρεσιακή συνεργασία. Παρόλα αυτά, ο ίδιος χωρίς να μασά τα λόγια του σημειώνει ότι η Θεσσαλία έχει ξεχαστεί σε ορισμένους τομείς από την Κυβέρνηση.

«Αυτά που έχω πει σε σχέση με τη Θεσσαλία δεν είναι κάτι που δεν είναι αλήθεια. Η Θεσσαλία σε κάποια πράγματα έχει ξεχαστεί», ενώ για το θέμα της ευλογιάς και της επιπρόσθετες ενισχύσεις σε πληγέντες κτηνοτρόφους, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι αυτή η κίνηση δεν τον ικανοποιεί, καθώς η χώρα δεν είναι ελεύθερη από την ευλογία.

« Δεν υπάρχει σχεδιασμός. Ένας που θα πάρει χρήματα θα πάει να πάρει νέα ζώα, όταν έχουμε ακόμη ευλογιά; Θέλει στρατηγική στο θέμα και σε αυτό έχουν αποτύχει. Πρέπει να υπάρχει μία αντιμετώπιση θετική. Δεν με πείθει. Εμείς τους πιέζουμε», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανακοινωθούν τα έργα για την ορεινή υδρονομία, ώστε να γίνει η δημοπράτηση και να ξεκινήσουν την άνοιξη,

« Η ορεινή υδρονομία θα είναι και τα μόνα έργα που θα γίνουν στην πράξη», σημείωσε.

Από 70.000 ευρώ τον χρόνο στις 300.000 το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Μαγνησίας

Τέλος, ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Μαγνησίας ύψους 300.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια, πριν αναλάβει η νέα περιφερειακή αρχή, το κονδύλι για την τουριστική προβολή του νομού ανέρχονταν στις 70.000-75.000 ευρώ και πλέον κάθε χρόνο θα δίνονται 300.000 ευρώ. Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι η εταιρεία έχει συναντηθεί με τους φορείς κι έχουν καταρτήσει ένα κοινό πρόγραμμα.

magnesianews.gr