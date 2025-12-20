Πέθανε ξαφνικά ο πρόεδρος στις Πινακάτες Πηλίου

Σε κατάσταση σοκ, βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης, οι Πινακάτες θρηνούν για τον απροσδόκητο και πρόωρο θάνατο του προέδρου του χωριού, Νίκου Παππά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 χρόνων μετά από βαριά εγκεφαλική αιμορραγία. Ο άτυχος άνδρας, πατέρας δίδυμων μόλις πέντε χρόνων, είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Αγρότης στο επάγγελμα, ασχολούνταν επίσης με την εμπορία καυσόξυλων. Επί 25 χρόνια οι συγχωριανοί του τον τιμούσαν με την ψήφο τους κι εκείνος από το πρωί μέχρι το βράδυ έτρεχε για όλους. Δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του. Μέριμνά του ήταν διαρκώς η αντιμετώπιση των προβλημάτων του χωριού του.

Την περασμένη Κυριακή ακόμη «ρουφούσε» τη ζωή. Μαζί με την οικογένειά του είχε επισκεφτεί στο Εκθεσιακό Κέντρο την έκθεση «Τεχνοποίημα», στην οποία φιλοξενούνταν έργα του πολυαγαπημένου του αδερφού. Ήθελε να τον τιμήσει και του έκανε έκπληξη. Επιστρέφοντας όμως ο θάνατος παραμόνευε. Λίγα χιλιόμετρα από το χωριό αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αρχικά δεν είπε τίποτα για να μην πανικοβληθούν η σύζυγος και τα παιδάκια του, όμως μετά από λίγο κατέρρευσε πάνω στο τιμόνι. Εντρομη η σύζυγός του ενημέρωσε τηλεφωνικά τον αδερφό του που προπορευόταν και εκείνος έσπευσε να επιστρέψει. Συνειδητοποίησε αμέσως ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Ο αδερφός του άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε τον μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο και μετά τις πρώτες εξετάσεις, οι γιατροί έδωσαν εντολή να νοσηλευθεί στη ΜΕΘ.

Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή ήταν απαισιόδοξοι. Διέγνωσαν βαριά εγκεφαλική αιμορραγία και ενημέρωσαν τους συγγενείς. Κανείς όμως δεν ήθελε να πιστέψει ότι θα επέλθει το μοιραίο. Ο Νίκος ήταν γερός οργανισμός. Όλοι προσεύχονταν μέχρι τελευταία στιγμή να το ξεπεράσει. Δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια.

Ο θάνατός του έχει κυριολεκτικά συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Νοτίου Πηλίου. Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πινακατών. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:00. Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν για την Κοινότητα Πινακατών.

