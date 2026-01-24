Πέθανε ξενοδόχος στο Πήλιο

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το Ανατολικό Πήλιο μετά τον αναπάντεχο θάνατο του γνωστού ξενοδόχου στον Αη Γιάννη Απόστολου Καραγιάννη. Ο άτυχος 74χρονος τα ξημερώματα αισθάνθηκε δυσφορία.

Βρισκόταν στο σπίτι του στον Βόλο όταν η γυναίκα του έντρομη τον άκουσε να διαμαρτύρεται. Μαζί με τον γιο τους τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου. Γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να του παρέχουν κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια, δυστυχώς όμως υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες ανάταξης άφησε την τελευταία του πνοή. Το άγγελμα του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση και οδύνη.

Ο εκλιπών ήταν γέννημα θρέμμα Πηλιορείτης. Αγαπούσε το χωριό του και επέλεξε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά εστιάζοντας τις δυνάμεις του στον τουρισμό. Λειτουργούσε με πολύ μεγάλη επιτυχία το γνωστό ξενοδοχείο “Αρμονία”, ενώ επίσης διατηρούσε ταυτόχρονα και εστιατόριο στο χωριό.

Οι συγχωριανοί του μιλούν για έναν αξιόλογο και αγαπητό άνθρωπο που αποτελούσε πρότυπο επαγγελματία.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Κυριακή στον ιερό ναό Αναλήψεως του Χριστού στον Αη Γιάννη Πηλίου στις 13.00.

