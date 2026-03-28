Παγκόσμια ατραξιόν ο ναός που γέρνει στο Ροπωτό -“Αδιανόητη η κλίση”

Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ έχει γίνει ο περίφημος ναός που γέρνει στο Ροπωτό Τρικάλων.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τον Ιερό Ναό Παναγίας Θεοτόκου, ο οποίος εμφανίζει μοναδική κλίση φτάνοντας τις 17 μοίρες, περισσότερο και από τον παγκοσμίως γνωστό πύργο της Πίζας.

Το πιο εντυπωσιακό όλων είναι το γεγονός ότι ο ναός διατηρείται όρθιος χωρίς να παρουσιάζει την παραμικρή ρωγμή. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), δημοσίευσε βίντεο που αναδεικνύει τη χαρακτηριστική εικόνα του κτίσματος.

«Η κλίση είναι αδιανόητη, είναι απίστευτη, σε κάνει να αισθάνεσαι ζάλη», δήλωσε ο δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιώργος Γεωργούλας, μεταφέροντας τη δική του εμπειρία από την επίσκεψη στο σημείο.

