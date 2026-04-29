Παιχνίδι για το Περιβάλλον στα σχολεία  της Θεσσαλίας από την Περιφέρεια

Ένα ευχάριστο παιχνίδι θα διανείμει στα δημοτικά σχολεία της περιοχής η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, με βάση το γνωστό σε όλες και όλους «φιδάκι», που δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNRIC), με τον τίτλο: «Έχουμε Στόχους».

Πρόκειται για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), τους οποίους καλούνται να επιτύχουν τα κράτη-μέλη έως το 2030 και αφορούν την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και την ευημερία όλων των ανθρώπων.

Το επιτραπέζιο παιχνίδι παρουσίασαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού, Βασίλης Σίμος, την Τρίτη 28/4/2026 το μεσημέρι στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, εκκινώντας με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών από την Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος για το 2026.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα ολοκληρωθεί με τη διανομή του επιτραπέζιου παιχνιδιού τις επόμενες ημέρες σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας (συνολικά 344 δημόσια, ειδικά και ιδιωτικά).

Σκοπός είναι, και με τη μορφή του παιχνιδιού, οι μικροί μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν βασικές έννοιες των Περιβαλλοντικών Στόχων. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας μας στον συγκεκριμένο τομέα, σύμφωνα με την Έκθεση του 2024 του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDSN), όντας μάλιστα η μόνη Περιφέρεια της Ελλάδας που υλοποίησε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Να σημειωθεί ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι οι εξής:

Μηδενική φτώχεια Μηδενική πείνα Καλή υγεία και ευημερία Ποιοτική εκπαίδευση Ισότητα των φύλων Καθαρό νερό και αποχέτευση Φθηνή και καθαρή ενέργεια Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές Λιγότερες ανισότητες Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή Δράση για το κλίμα Ζωή στο νερό Ζωή στη στεριά Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί Συνεργασία για τους στόχους

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης ανέφερε: «Ξεκινάμε τις εκδηλώσεις του 2026 με μία συμβολική κίνηση: να μεταφέρουμε το παιχνίδι του ΟΗΕ για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στα χέρια των παιδιών. Γιατί αυτά είναι το μέλλον και ο κόσμος στον οποίο θα ζήσουν εξαρτάται από εμάς. Αλλά και γιατί η ευαισθησία και η ενασχόληση με τα θέματα του περιβάλλοντος πρέπει να διαχυθούν, πέρα από κλειστούς κύκλους ειδικών, με ή χωρίς εισαγωγικά. Θα πάμε αυτή την κουβέντα σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού Βασίλης Σίμος τόνισε: «Μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος επισκεφθήκαμε το 9ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Βόλου, όπου παρουσιάστηκε το πρωτοποριακό επιτραπέζιο παιχνίδι «Βάζουμε στόχους», που απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού και είναι παραγωγή της Αντιπεριφέρειας Περιβάλλοντος και εγκεκριμένο από τον ΟΗΕ.Μέσα από μια συναρπαστική ιστορία αναφοράς στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το «φιδάκι» μεταφέρει σημαντικά μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αξία της ανθρώπινης ευθύνης. Αναδείξαμε τη σημασία της σύνδεσης εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής συνείδησης, δείχνοντας στα παιδιά ότι η γνώση, όταν γίνεται πράξη, μπορεί να διαμορφώσει ένα βιώσιμο μέλλον. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, στηρίζουμε τη νέα γενιά, ενισχύοντας τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον», κατέληξε ο κ. Σίμος.

Στην επιτυχία της εκδήλωσης καθοριστική ήταν η συμβολή των κ.κ. Γιώργου Βάλη και Ιωάννη Κοϊνάκη, διευθυντή και υποδιευθυντή αντίστοιχα της σχολικής μονάδας του 9ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας, ενώ παρέστησαν επίσης η κ. Νικολέτα Τσιούμαρη, υπεύθυνη εκπαιδευτικών θεμάτων, και ο κ. Αντώνιος Αντωνίου, υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.