Πέντε συλλήψεις για κάνναβη άνω των 16 κιλών σε Παλαμά και Τρίκαλα

Συνελήφθησαν, χθες (1-02-2026) στην ευρύτερη περιοχή του Παλαμά Καρδίτσας και σε περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, συνολικά -5- άτομα, εκ των οποίων τρεις ημεδαποί άνδρες, μία ημεδαπή και μία αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ναρκωτικών από δύο εκ των δραστών, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τις δύο συλληφθείσες να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και άλλους δύο εκ των συλληφθέντων να επιβαίνουν σε άλλο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κατευθυνόμενοι προς πόλη της Ηπείρου.

Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκαν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή του Παλαμά Καρδίτσας, ενώ στη συνέχεια, κατά την προσπάθεια ακινητοποίησης του ενός οχήματος που επέβαινε εκείνη τη στιγμή ο ένας δράστης, αυτός απέρριψε ένα σάκο και μετά από λίγο το όχημα ακινητοποιήθηκε. Ο σάκος περισσυλέχθηκε και όπως διαπιστώθηκε, περιείχε μία συσκευασία με ποσότητα αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -1.080- γραμμαρίων.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -2,7- γραμμαρίων και -1- κινητό τηλέφωνο.

Επίσης, στην οικία της ημεδαπής, κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ποσότητες αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -1,4- γραμμαρίων.

Περαιτέρω, όπως προέκυψε, η ημεδαπή αφού παρέλαβε σάκο από τον έναν συνεργό ο οποίος τον είχε προμηθευτεί νωρίτερα κατά τη μετάβαση σε άλλη πόλη, στη συνέχεια μετέβη στον πέμπτο συλληφθέντα, για την απόκρυψη ποσότητας κάνναβης. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του πέμπτου σε περιοχή των Τρικάλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· ένας σάκος με -10- συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -11.220- γραμμαρίων,

· τρία βάζα, μία σακούλα και δύο μεταλλικά κυτία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -266,7- γραμμαρίων,

· -1- ζυγαριά &

· το χρηματικό ποσό των -470- ευρώ,

ενώ στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα και σε άλλη οικία συγγενικού του προσώπου, που διαχειρίζεται ο ίδιος, όπου βρέθηκαν:

· -3- συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -3.230- γραμμαρίων και

· πέντε βάζα με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -533- γραμμαρίων.

Κατασχέθηκε ακόμη -1- κινητό τηλέφωνο από την κατοχή του.

Επιπροσθέτως, από το εσωτερικό των δύο προαναφερόμενων οχημάτων κατασχέθηκαν -3- κινητά τηλέφωνα και έγγραφα.

Όλες οι προαναφερόμενες ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -16.333,8- γραμμαρίων, κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.