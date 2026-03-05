Πανελλήνια πρωτοβουλία από την Περιφέρεια για το μέλλον της ελληνικής αρχιτεκτονικής

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει την Τελετή Απονομής των Βραβείων της πρωτοβουλίας «NextGen Arch: Το αύριο της ελληνικής αρχιτεκτονικής», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα.

Η πρωτοβουλία «NextGen Arch» αποτελεί μια νέα πανελλήνια θεσμική δράση που στοχεύει στην ανάδειξη της νέας γενιάς αρχιτεκτόνων της χώρας και στην ενίσχυση του σύγχρονου αρχιτεκτονικού διαλόγου γύρω από το μέλλον του δομημένου περιβάλλοντος. Μέσα από τη δράση αυτή προβάλλονται και επιβραβεύονται καινοτόμες ιδέες, σύγχρονες προσεγγίσεις και δημιουργικές προτάσεις που συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό της ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Η πρωτοβουλία διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την υποστήριξη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λάρισας και του GradReview, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, του ΤΕΕ – ΤΚΔΘ, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η τελετή απονομής θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, του αρχιτεκτονικού κλάδου, θεσμικούς φορείς και νέους δημιουργούς από όλη την Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου θεσμού με σημείο αναφοράς τη Λάρισα.