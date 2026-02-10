Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ενημέρωση και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών

Μια ανοιχτή δράση ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών πραγματοποιείται την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, από 10:00 έως 16:00, στο Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο.

Η δράση με τίτλο «Γνώρισε και γίνε ήρωας» συνδιοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ – Ένας ήρωας για πολλούς…» και τους Εθελοντές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής και παγκόσμιας δεξαμενής δοτών και, τελικά, τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται επί της οδού Αργοναυτών, στη συμβολή με την οδό Φιλελλήνων, και αφορά υγιή άτομα ηλικίας 18 έως 45 ετών, τα οποία μπορούν, με μια απλή και ανώδυνη διαδικασία, να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Παιδικού Καρκίνου και είναι αφιερωμένη σε όλους όσοι –και ιδιαίτερα τα παιδιά– δίνουν καθημερινά μια δύσκολη και άνιση μάχη ζωής.

Κάθε νέα εγγραφή δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια πράξη έμπρακτης αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.