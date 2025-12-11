Πανθεσσαλικός Μαθητικός Διαγωνισμός “Νέοι και Διαδίκτυο – Συμπερίληψη και Ευθύνη”

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο η νέα πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλία διενέργειας πανθεσσαλικού μαθητικού διαγωνισμού «Νέοι και Διαδίκτυο – Συμπερίληψη και Ευθύνη»

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των μαθητών της Β’ Λυκείου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν και να αναδείξουν τις δικές τους ιδέες για τη σωστή, ασφαλή και συμπεριληπτική χρήση του διαδικτύου. Μέσα από ομαδικές βιντεοδημιουργίες διάρκειας 3–5 λεπτών, οι μαθητές της Θεσσαλίας καλούνται να καταθέσουν τις ανησυχίες, τις εμπειρίες και τις προτάσεις τους για ένα ψηφιακό περιβάλλον που ενώνει και προστατεύει όλους.

Ο διαγωνισμός προωθεί:

· την υπεύθυνη και συνειδητή χρήση του διαδικτύου,

· την καλλιέργεια δημιουργικότητας και συνεργατικών δεξιοτήτων,

· τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών,

· την ενίσχυση της συλλογικής ψηφιακής κουλτούρας και την ανάδειξη των θετικών δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

Μέσα από τη δράση αυτή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα τους νέους, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των σχολείων και επενδύει στην καλλιέργεια υπεύθυνων, ενημερωμένων και δημιουργικών πολιτών. Η πρωτοβουλία αυτή δεν

αποτελεί απλώς έναν διαγωνισμό, αλλά ένα βήμα έκφρασης, προβληματισμού και συνεργασίας, με άμεσο όφελος για τους μαθητές και τη θεσσαλική κοινωνία.

Θα αναδειχθούν τέσσερις νικήτριες ομάδες – μία ανά Περιφερειακή Ενότητα (Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας) – οι οποίες θα λάβουν βραβείο 3.000€ που θα διατεθεί για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Τμήματός τους, επιβραβεύοντας έτσι τη συλλογική προσπάθεια και την ομαδικότητα.

Οι συμμετοχές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 έως 20 Φεβρουαρίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση στα τέλη Μαρτίου στη Λάρισα, όπου θα προβληθούν τα βραβευμένα έργα.

Η τελική ανάδειξη των τεσσάρων (4) ομάδων που θα διακριθούν, μία ανά Περιφερειακή Ενότητα (Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας), θα πραγματοποιηθεί Σε συνδυασμό αξιολόγησης από Επιτροπή Αξιολόγησης που δημιουργείται και διαδικτυακής ψηφοφορίας των μαθητών των Λυκείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα:

§ 60% της βαθμολογίας θα προκύψει από την αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία θα εφαρμόσει τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα «Κριτήρια Αξιολόγησης».

§ 40% της βαθμολογίας θα προκύψει από διαδικτυακή ψηφοφορία των μαθητών των Λυκείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ιστοσελίδων και πλατφόρμας διαμοίρασης βίντεο, με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική δράση, που συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, ανοιχτού και συμπεριληπτικού ψηφιακού κόσμου.

Ο μαθητικός διαγωνισμός αποτελεί το επιστέγασμα της ολιστικής προσέγγισης της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον Μάρτιο του 2025 εώς σήμερα στο μείζων ζήτημα πολιτικών πρόληψης που σχεδιάστηκαν, για το ζήτημα του εθισμού των νέων και τους κινδύνους που εγκυμονούν στο Διαδίκτυο, μέσω των Ημερίδων “Νέοι και Εθισμός στο Διαδίκτυο” που πραγματοποιήθηκαν στις τέσσερις πρωτεύουσες των Π.Ε της Θεσσαλίας και της δημιουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων που ξεκίνησε την λειτουργία του στην πόλη του Βόλου από τον Νοέμβριο.