Παράδοση απινιδωτών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή από τη σχολική κοινότητα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Ελασσόνας για την παράδοση – παραλαβή Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος μαθητών, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων φορέων, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την πρόληψη και την ενίσχυση της ασφάλειας στις σχολικές μονάδες. Οι μαθητές και όλοι οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την αναλυτική παρουσίαση και την πρακτική επίδειξη παροχής πρώτων βοηθειών με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, που πραγματοποιήθηκε από Εκπαιδευτική Ομάδα Διασωστών του ΕΚΑΒ με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, κ. Γιάννη Γούλα.

Τα σχολεία που, μετά από δική τους πρωτοβουλία, παρέλαβαν δωρεάν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή είναι: Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας, το Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το Δημοτικό Σχολείο Ευαγγελισμού, το Δημοτικό Σχολείο Βλαχογιαννίου, το Γυμνάσιο Ελασσόνας, το Γενικό Λύκειο Ελασσόνας, το ΕΠΑΛ Ελασσόνας με το ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας, το Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίου με το Γυμνάσιο Λ.Τ. Λιβαδίου και το Γυμνάσιο Λ.Τ. Καλλιθέας.

Δ. Κουρέτας

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας επισημαίνει ότι «η προμήθεια και η διάθεση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών στις σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας αποτελεί ένα ουσιαστικό και στοχευμένο βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον. Μέσα από δράσεις όπως αυτή, επενδύουμε στη γνώση και στη σωστή εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών, διαδίδοντας δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες σε κρίσιμες στιγμές και καλλιεργώντας παράλληλα την κουλτούρα της πρόληψης και της κοινωνικής ευθύνης στη νέα γενιά».

Βαγγ. Αποστόλου

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Βαγγέλης Αποστόλου τόνισε ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ιδιαίτερα των παιδιών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με την παράδοση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας και την ουσιαστική εκπαίδευση από το ΕΚΑΒ, ενισχύουμε έμπρακτα την ετοιμότητα της σχολικής κοινότητας να ανταποκριθεί σε έκτακτες καταστάσεις. Παράλληλα, καλλιεργούμε στους μαθητές την αξία της πρόληψης, της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης, στοιχεία θεμελιώδη για μια κοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Β. Γκουγκούλη

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης κ. Βιβή Γκουγκούλη ανέφερε ότι «η δράση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και αρμόδιων φορέων για την προστασία της σχολικής κοινότητας. Η τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών στα σχολεία του Δήμου Ελασσόνας και η εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών στη σωστή χρήση τους ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και καλλιεργούν την υπευθυνότητα και την αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο».

Στ. Δημουλάς

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Στέλιος Δημουλάς υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια των παιδιών μας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Ελασσόνας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, οι σχολικές μονάδες ενισχύονται με σύγχρονο σωτήριο εξοπλισμό, ενώ παράλληλα επενδύουμε στη γνώση και την πρόληψη. Η ενεργή συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των μαθητών αποδεικνύει ότι όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές σχολικό περιβάλλον».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευαγγελισμού κ. Σπύρος Λιούρας και Βλαχογιαννίου κ. Ανδρέας Παπακυπριανός, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι Διευθυντές με Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, καθώς και εκπρόσωποι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελασσόνας.