Παραγωγοί ζητούν παράταση στο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης

Με επιστολή τους προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παραγωγοί από τη Θεσσσαλία και τη Φθιώτιδα ζητούν παράταση στο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Ερχόμαστε έπειτα από ένα χρονικό διάστημα για την αναγκαιότητα παράτασης έτους ή ετών στο Μέτρο10 για την Μείωση Νιτρορύπανσης και συγκεκριμένα στο Υπομέτρο 10.1.04, την «Μείωση ρύπανσης νερού», το οποίο έληξε τέλος του 2025. Ζητούμε ως παραγωγοί αγρότες που συμμετείχαμε 2 έτη στο πρόγραμμα , την παρέμβασή υπευθύνων της ηγεσίας στο ΥΠΑΑΤ.

Για τους παρακάτω λόγους:

1) Το γεγονός ότι πολλοί αγρότες προέρχονται από την Κεντρική Ελλάδα (5 νομοί) που επλήγησαν από τις πλημμύρες σε μερικό έως ολικό βαθμό, βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση

2) Έχει συμβεί στο παρελθόν και έχει δοθεί παράταση σε προγράμματα νιτρορύπανσης. Επίσης δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα 5ετούς διάρκειας Αυτόχθονες φυλές ζώων. Να θυμίσουμε ότι το τελευταίο αυτό πρόγραμμα είχε διάρκεια μόνο 2 έτη της νιτρορύπανσης, ενώ το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας είναι 3 έτη, επίσης το Κομφούζιο και Αυτόχθονες σπάνιες φυλές έχουν διάρκεια 5 έτη. Πρέπει αυτή η αδικία να αρθεί.

3) Ζητούμε την παράταση έτους ή ετών, μέσω ενός «προγράμματος γέφυρα», καθώς για το συγκεκριμένο μέτρο υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, ενώ συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα στο νέο ΠΑΑ δεν προβλέπεται όταν η ΕΕ επιδοτεί φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα».