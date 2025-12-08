Παρουσιάστηκε η καμπάνια “Θέλω την Ελπίδα” κατά της έμφυλης βίας

Με στόχο την εμβάθυνση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της έμφυλης βίας η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Αντιπεριφέρεια Εθελοντισμού και Πρόνοιας – σχεδίασε και υλοποιεί, αυτές τις ημέρες, μία πρωτότυπη καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού με κεντρικό μήνυμα «Θέλω την Ελπίδα», σε συνεργασία με την ΠΕΔ Θεσσαλίας και τους κατά τόπους Εμπορικούς και Φαρμακευτικούς Συλλόγους, τα Σωματεία Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Θεσσαλίας.

Η καμπάνια παρουσιάσθηκε σήμερα το απόγευμα στη Λάρισα, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία. Όπως εξήγησε στον χαιρετισμό της η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, κ. Ανδριάνα Κομήτσα, «σκοπός της καμπάνιας είναι να εμπεδωθεί το μήνυμα ότι οι γυναίκες και γενικά όλα τα άτομα που αισθάνονται ότι κινδυνεύει η ασφάλειά τους ή που χρήζουν άμεσης βοήθειας, καθώς είναι θύματα βίας, μπορούν να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο σε μία από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην καμπάνια δημιουργώντας ένα δίκτυο άμεσης, πρώτης συνδρομής».

Ένα ειδικό αυτοκόλλητο με κεντρικό μήνυμα «Θέλω την Ελπίδα» αναρτάται στις βιτρίνες και τα αποδυτήρια των συνεργαζόμενων καταστημάτων και επιχειρήσεων. Το αυτοκόλλητο περιλαμβάνει έναν QR κωδικό που παραπέμπει στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου υπάρχουν διεξοδικές πληροφορίες για τη δράση. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και ειδικό βίντεο ευαισθητοποίησης του κοινού το οποίο προβλήθηκε στην εκδήλωση και μπορεί κανείς να παρακαλουθήσει στο www.thessaly.gov.gr/elpida.html.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το άτομο που ζητά βοήθεια, θα εισέρχεται στο κατάστημα και με διακριτικότητα (λέγοντας τη φράση «Θέλω την Ελπίδα» ) θα οδηγείται σε κάποιο απομονωμένο χώρο της επιχείρησης, ενώ την ίδια ώρα θα ειδοποιείται η Άμεση Δράση για τη διαχείριση του περιστατικού. Εξασφαλίζεται, έτσι, ένα ασφαλές σημείο ενώ ακολουθεί η κατάλληλη καθοδήγηση για τα άτομα που θα ζητήσουν βοήθεια με ψυχολογική υποστήριξη και νομική συμβουλή μέσω των Κέντρων Συμβουλευτικής που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την υποστήριξή τους στη δράση και την ανάγκη να αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία εξέφρασαν κατά τους χαιρετισμούς τους η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Λάρισας, κ. Ευαγγελία Λιακούλη, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων, κ. Παναγιώτης Δαλαμπύρας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, κ. Χρήστος Γιακβουβής ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Αθανάσιος Κουτσούκης, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας, κ. Δήμητρα Μπαράτση και η εκπρόσωπος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, κ. Βασιλική Αντωνιάδου. Επίσης, χαιρετισμούς απέστειλαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Χρήστος Κέλλας και ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Λάρισας, κ. Βασίλης Κόκκαλης. Την εκδήλωση συντόνιζε ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Νίκος Πουτσιάκας ενώ παρέστη και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Δημήτρης Τσέτσιλας.

Η καμπάνια υλοποιείται σε πρώτη φάση στις πρωτεύουσες των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας καθώς και στις Σποράδες με προοπτική την επέκτασή της και σε άλλους, μικρότερους Δήμους της θεσσαλικής επικράτειας. Η δράση χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Europe Direct).