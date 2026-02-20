Παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό έργο Grace στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η εκδήλωση παρουσίασης του Eυρωπαϊκού έργου Horizon Europe GRACE – “Governing Remote Areas for Climate Adaptation and Resilience Enhancement”, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών απέναντι στην κλιματική αλλαγή, μέσω Φυσικών Λύσεων (Nature-Based Solutions), ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων μορφών διακυβέρνησης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων κος Ιωάννης Αναστασίου, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κλιματική ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.



Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση του έργου GRACE και των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στη Θεσσαλία, με έμφαση στη συμμετοχή των τοπικών φορέων, στη δημιουργία τοπικών ομάδων ανθεκτικότητας στο κλίμα και στην αξιοποίηση λύσεων βασισμένων στη φύση για την αντιμετώπιση κινδύνων όπως οι πλημμύρες, η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερα ουσιαστική υπήρξε η συζήτηση που αναπτύχθηκε με τους συμμετέχοντες φορείς, κατά την οποία αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα για την εφαρμογή δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Θεσσαλίας.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις της διαχείρισης των υδατικών πόρων, στην ανάγκη πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων, στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής απέναντι σε φαινόμενα ξηρασίας και καύσωνα, καθώς και στη σημασία της ενεργού συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων βασισμένων στη φύση.

Παράλληλα, τονίστηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων, καθώς και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων για την καλύτερη παρακολούθηση και πρόβλεψη κλιματικών κινδύνων σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα:



-Eπισημάνθηκε η ανάγκη για πιλοτική εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση σε μικρές λεκάνες απορροής, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών και τη συγκράτηση υδάτων σε αγροτικές περιοχές,

-Προτάθηκε η αξιοποίηση πράσινων υποδομών σε αγροτικά αποστραγγιστικά δίκτυα (π.χ. φυτοτεχνικές παρεμβάσεις σε κανάλια και παρόχθιες ζώνες) για τον περιορισμό της διάβρωσης και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων,

-Αναδείχθηκε η ανάγκη για ενίσχυση τοπικών μηχανισμών παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες και ξηρασίες, με συνδυασμό τοπικών μετρήσεων και ψηφιακών εργαλείων,

-Τονίστηκε η σημασία της ενεργού εμπλοκής αγροτών και τοπικών κοινοτήτων στον σχεδιασμό και τη συντήρηση των παρεμβάσεων, ώστε οι λύσεις να είναι κοινωνικά αποδεκτές και βιώσιμες μακροπρόθεσμα.

Η συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, παραγωγικών και επαγγελματικών οργανισμών, καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση συνεργειών και τη συν-διαμόρφωση τοπικών στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.



Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσα από τη συμμετοχή της στο έργο GRACE, επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και να αξιοποιήσει ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και καινοτόμες πρακτικές, ώστε τα αποτελέσματα του έργου να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις , που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών της Θεσσαλίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, θα στηρίξουν την αγροτική παραγωγή και θα διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον κο Κουρέτα, θεωρεί βασική προϋπόθεση την ενεργή συμμετοχή, την ανταλλαγή απόψεων, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση ανθεκτικών, βιώσιμων και κοινωνικά δίκαιων αντιμετωπίσεων για τον μέλλον της.

