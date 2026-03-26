ΠΕΔ Θεσσαλίας: “Όχι” στο κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στην Αγιά και της μεταφοράς υπηρεσιών σε ιδιώτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, κατά τη συνεδρίασή του στις 24-03-2026, μετά τη νέα ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνιο Γκουντάρα σχετικά με τις εξελίξεις στο τοπικό κατάστημα ΕΛΤΑ, διαπιστώνει με προβληματισμό ότι η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση του δικτύου των ΕΛΤΑ στην περιφέρειά μας οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης η παραχώρησή του σε ιδιώτες εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα της υπηρεσίας και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών της υπαίθρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, επικαιροποιώντας το ψήφισμα του Οκτωβρίου 2025, εκφράζει την αντίθεσή του στη δρομολογούμενη αλλαγή καθεστώτος του Καταστήματος ΕΛΤΑ Αγιάς και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καλεί τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για το κλείσιμο του ταχυδρομικού καταστήματος στην περιοχή – καθώς και κάθε άλλου υποκαταστήματος στη Θεσσαλία – και τη συνέχιση της λειτουργίας με δημόσιο χαρακτήρα κι όχι με την παραχώρησή του σε ιδιώτες που θα προκαλέσει σίγουρα νέες επιβαρύνσεις στους πολίτες της περιοχή μας.

Απαιτεί από την Κυβέρνηση να διασφαλίσει τη λειτουργία των ταχυδρομικών καταστημάτων με μόνιμο προσωπικό και με τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ώστε να συνεχίσουν να εξυπηρετούν με επάρκεια τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ζητά τη διασφάλιση της συνέχισης όλων των τραπεζικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του καταστήματος σε συνεργασία με την Eurobank, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους κατοίκους.

Καλεί επίσης τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς να στηρίξουν ενεργά τον αγώνα για τη διατήρηση και ενίσχυση των καταστημάτων ΕΛΤΑ, ως δημόσιας υπηρεσίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του λαού.

Στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

Η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας παραμένει αλληλέγγυα στον αγώνα του Δήμου Αγιάς και των εργαζομένων, διεκδικώντας τη διατήρηση των ΕΛΤΑ ως πυλώνα εξυπηρέτησης για κάθε κάτοικο της περιοχής μας.