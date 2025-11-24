Περιφέρεια Θεσσαλίας: Εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος HELIOS+

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) διοργανώνουν την Εναρκτήρια Εκδήλωση του προγράμματος HELIOS+, με αντικείμενο τις Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο Νέο Κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου (Θεοφράστου & Καλλισθένους, Λάρισα).

Το πρόγραμμα HELIOS+ στοχεύει στην υποστήριξη της ομαλής κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, μέσα από εξειδικευμένες δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης δεξιοτήτων και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου.