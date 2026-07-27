Περιφέρεια Θεσσαλίας: Μέτρα αποκατάστασης και ανασύστασης των καλλιεργειών μετά την καταστροφική χαλαζόπτωση

Μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Παρασκευής (24-7-2026) και την καταστροφική χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Τυρνάβου και Ελασσόνας, ο Περιφερειάρχης κ. Δ. Κουρέτας πραγματοποίησε επιτόπου επίσκεψη στα Πλατανούλια, Τύρναβο και Δαμάσι, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ζημιές μεγάλης έντασης κυρίως σε ετήσιες καλλιέργειες, δενδρώνων αχλαδιών, αμυγδαλιάς, φυτείες αμπελιού, κ.α..

Η ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με αυξημένη ευαισθησία στην προστασία αλλά και στη διατήρηση της καλής υγείας του φυτικού κεφαλαίου συστήνει τα εξής:

• Διατήρηση υγιεινής για αποφυγή μολύνσεων με άμεση κάλυψη των καλλιεργειών με χρήση μυκητοκτόνων (π.χ. κατάλληλο σκεύασμα χαλκού) για αποφυγή διείσδυσης παθογόνων από τις πληγές που έχει δημιουργήσει το χαλάζι. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις ευαίσθητες νεόφυτες καλλιέργειες Η επιλογή να γίνει με βάση την καλλιέργεια, και το ιστορικό των ασθενειών (βακτήριο, περονόσπορος, βοτρύτης, ωίδιο κ.α).

• Επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο συγκομιδής, συστήνεται η απομάκρυνση των πληγωμένων καρπών και σπασμένων κλαδιών άμεσα από τον οπωρώνα καθώς η παρουσία σακχάρων θα προσελκύσει έντομα και μικροοργανισμούς (σήψεις), ώστε να αποφευχθούν.

• Λίπανση και άρδευση με μέτρο, με σκοπό την έκπτυξη καινούριας βλάστησης. Αποφυγή κάθε είδους λιπάσματος που ενδεχομένως είχε προγραμματιστεί. Στις περιπτώσεις μεγάλης αποφύλλωσης να μην εφαρμοστεί άζωτο (αυξάνει την ευαισθησία σε ασθένειες). Αντίθετα η λίπανση με κάλιο ή φυτοδιεγέρτες μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστεί το στρες του φυτού καλύτερα.

• Δραστικό κλάδεμα συστήνεται να μην εφαρμοστεί άμεσα, έτσι ώστε να φανούν λίγο αργότερα τα ζωντανά (εκπτυσσόμενα) μέρη.

• Δυνατότητα γρήγορης διαφυγής της υγρασίας (αποφυγή λιμναζόντων υδάτων).

• Ακριβής δήλωση ζημιάς σε έκταση (στρέμματα) και όνομα ιδιοκτήτη, ανηρτημένης παραγωγής και φυτικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής, που θα συμφωνεί με τη μελλοντική δήλωση ΟΣΔΕ 2026, καθόσον δεν έχει ακόμα συνταχθεί.

• Διατήρηση επαρκούς έκτασης ως μάρτυρα μέχρι την επίσκεψη κλιμακίου του ΕΛΓΑ για την εκτίμηση της ζημιάς.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στέκεται στο πλευρό των αγροτών της πολύπαθης περιοχής. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος καθώς και για κάθε δυνατό μέτρο επιπλέον ενίσχυσης της αποκατάστασης και ανασύστασης των καλλιεργειών για βιώσιμη γεωργία σε βάθος χρόνου.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να τηλεφωνείτε 2413 511 119-181-120-134.