Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ωφέλιμα έντομα στη μάχη για τον περιορισμό της σφήκας της καστανιάς

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους καστανοπαραγωγούς των Π.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων και Τρικάλων ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία εξαπόλυσης του ωφέλιμου εντόμου Torymus sinensis, στο πλαίσιο του προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus σε καστανοπερίβολα.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε προσβεβλημένους καστανεώνες, με στόχο τη σταδιακή εγκατάσταση του ωφέλιμου εντόμου και τη συμβολή του στον φυσικό περιορισμό του πληθυσμού του επιβλαβούς οργανισμού. Η βιολογική αντιμετώπιση αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική και φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο φυτοπροστασίας, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ορθή τήρηση των καλλιεργητικών οδηγιών και τη συνεργασία των παραγωγών.

Για το λόγο αυτό, υπενθυμίζεται ότι οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το προηγούμενο δελτίο της Υπηρεσίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο του προγράμματος. Ειδικότερα, συστήνεται στους παραγωγούς:

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου: Να μη διενεργούν ψεκασμούς με εντομοκτόνα στην καλλιέργεια. Να μην προβαίνουν σε καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης.

Μετά τη συγκομιδή των καστάνων: Τα πεσμένα στο έδαφος φύλλα καθώς και τυχόν κλαδέματα, που θα προκύψουν, να συσσωρευτούν στην άκρη του χωραφιού και να μην καταστραφούν τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο Ιούλιο, διότι μέσα σε αυτά βρίσκονται τα εγκατεστημένα άτομα του ωφελίμου και να τηρούν τα βασικά μέτρα υγιεινής κατά την εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών και τη χρήση εργαλείων στον αγρό.

Οι παραπάνω πρακτικές είναι άκρως απαραίτητες και δεν αφορούν μόνο την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, αλλά και κάθε επόμενη για 3-4 έτη τουλάχιστον, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η εγκατάσταση του παρασιτοειδούς εντόμου.

Η Υπηρεσία ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει στοχευόμενους ελέγχους προκειμένου να διερευνηθεί εάν επιτεύχθηκε εγκατάσταση του ωφέλιμου εντόμου στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η παρακολούθηση της πορείας εγκατάστασης του ωφέλιμου οργανισμού αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και για το σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων προστασίας των καστανοκαλλιεργειών της περιοχής. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία και η συνέπεια των παραγωγών στην εφαρμογή των οδηγιών της Υπηρεσίας θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές.

Η Υπηρεσία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος και θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες και ενημερώσεις όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.