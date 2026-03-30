Πλήθος εκδηλώσεων ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίαση του ενέκρινε τη διοργάνωση σειράς αθλητικών, πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας.

Αυτές έχουν ως εξής:

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

1) ‘’Διεθνές τουρνουά Πάλης Αχίλλεια’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα στις 16 έως και 19/04/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ.

To Διεθνές τουρνουά Πάλης Αχίλλεια, διεξήχθη πέρυσι με ιδιαίτερη επιτυχία, με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους φίλους του αθλητισμού, και ειδικότερα της πάλης, ενώ ο πανελλήνιος, αλλά και διεθνής χαρακτήρας των αγώνων, συμβάλει στη γενικότερη προβολή της Περιφέρειας σε αθλητικό και κοινωνικό επίπεδο, παράγοντας ταυτόχρονα πολλαπλά οικονομικά οφέλη. Οι αγώνες διεξάγονται στις 18 και 19 Απριλίου στην Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων του ΕΑΚ Λάρισας, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το τουρνουά εντάσσεται στο επίσημο καλεντάρι της Ομοσπονδίας.

2) ‘’Τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου της Ακαδημίας Ελπίδες Αμπελώνα’’ που θα πραγματοποιηθεί στον Αμπελώνα στις 16/5/2026, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας–ΠΑΣ Ακαδημία Ελπίδες Αμπελώνα.

Το συγκεκριμένο τουρνουά, απευθύνεται σε παιδιά αναπτυξιακών ακαδημιών, που αγαπούν το ποδόσφαιρο και γενικότερα τον αθλητισμό.

Έχει υπερτοπικό χαρακτήρα, αφού αναμένονται συμμετοχές ακαδημιών από διάφορα μέρη της Ελλάδας, προβάλλοντας την Περιφέρεια σε ευρύτερα επίπεδα, κοινωνικού, και αθλητικού προσανατολισμού.

3)’European League Εθνικής γυναικών’. Ημερομηνία διεξαγωγής 11-14 Ιουνίου στη Λάρισα, κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης Λάρισας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ Λάρισας-Δήμος Λαρισαίων- Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στο χώρο της πετοσφαίρισης, με τη συμμετοχή την Εθνικής Ελλάδος γυναικών στο volley, και τη διεξαγωγή τριών επίσημων αγώνων με τις ομάδες του Κοσόβου και της Πορτογαλίας. Επιπλέον στα τέλη Μαίου προβλέπεται και η διεξαγωγή αγώνων προετοιμασίας, με την Εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Οι αγώνες θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη, και η πόλη της Λάρισας αναμένεται να αποτελέσει διεθνή πόλο έλξης, κατά τις ημέρες διεξαγωγής του European League.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Φεστιβάλ «Από τον Όλυμπο ως το κύμα» ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ – Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – Δ. ΑΓΙΑΣ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Το «Φεστιβάλ από τον Όλυμπο ως το κύμα» περιλαμβάνει μια σειρά από συναυλίες που προάγουν την πολιτιστική ταυτότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συναυλίες σύγχρονης μουσικής (λαϊκής, παραδοσιακής, έντεχνης, μοντέρνας ποπ και ροκ, ελληνικής και ξένης). Οι συναυλίες αυτές απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και όλων των αισθητικών προτιμήσεων των κατοίκων της Περιφέρειας. Σκοπός της διοργάνωσης είναι:

• Η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

• Η προσέλκυση επισκεπτών και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

• Η προσφορά υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

• Η ενίσχυση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής προβάλλοντας καταξιωμένους και νέους καλλιτέχνες.

• Η ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και η ενίσχυση της επισκεψιμότητας του.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣ

29/6/2026 ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ) ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

29/7/2026 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

8/8/2026 ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

22/8/2026 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ

29/8/2026 ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

30/8/2026 ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

*Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές στις ημερομηνίες ή στους τόπους διεξαγωγής των προαναφερόμενων εκδηλώσεων

Διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Η λογοτεχνία στη Θεσσαλία» το διάστημα από τον Μάιο του 2026 έως και τον Νοέμβριο του 2026 – Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας.

Η δράση «Η λογοτεχνία στη Θεσσαλία» είναι μια πολιτιστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην αποκέντρωση των λογοτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στην πολιτιστική εξωστρέφεια της Θεσσαλίας. Αφορά 5 εκδηλώσεις στη Λογοτεχνική Γωνιά, 4 επισκέψεις σε σχολεία, 2 εργαστήρια και 1 μυστική εκδήλωση — σύνολο 12 δράσεις. Κάθε εκδήλωση θα φιλοξενεί δύο συγγραφείς – έναν από τη Θεσσαλία και έναν από την υπόλοιπη Ελλάδα – στη Λογοτεχνική Γωνιά. Την επόμενη ημέρα, ο συγγραφέας θα πραγματοποιεί εργαστήριο, masterclass ή επίσκεψη σε σχολείο. Μία εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε «μυστική τοποθεσία» που θα αποκαλυφθεί δημιουργικά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από τον Μάιο του 2026 έως και τον Νοέμβριο του 2026, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

01. Εκδήλωση: «2 ΓΙΟΡΤΗ ΡΙΓΑΝΗΣ» 17/7/2026, στην Κρανέα Ολύμπου.

Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η προβολή, η ανάδειξη και η προώθηση του τοπικού προϊόντος. Θα δοθεί, επίσης,στους επισκέπτες η δυνατότητα να ενημερωθούν για τη διατροφική αξία του τοπικού προϊόντος. Η εκδήλωση, υπερτοπικού χαρακτήρα και ευρείας απήχησης, θα περιλαμβάνει πολιτιστικά δρώμενα , γευσιγνωσία και λαϊκό γλέντι.

02. Εκδήλωση: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026» (ΑΝΤΑΜΩΜΑ) από 01/08/2025 έως 13/08/2025 στο ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ ΑΓΙΑΣ. Οι συνδιοργανωτές είναι: ΠεριφέρειαΘεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάγκη για επικοινωνία και σύνδεση των κατοίκων με την κοινότητα, το περιβάλλον και το ίδιο το χωριό όπως και η ενημέρωση των παρευρισκομένων για θέματα της επικαιρότητας και της παράδοσης του τόπου . Οι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα είναι οι κατωτέρω: 1. Θέατρο Σκιών για παιδιά 2. Αθλοπαιδιές 3. «Υγεία πάνω από όλα» 4. «Έκθεση ζωγραφικής» 5. «Αντάμωμα κατοίκων Μεγαλόβρυσου» στις 08/08.

03. Εκδήλωση: «ΠΛΙΝΘΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ή ΑΝΑΓΚΗ;» από 28/8/- 31/8/2026.Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙ Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη και η διάδοση παραδοσιακών τεχνικών δόμησης, η διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα βιώσιμης και οικολογικής αρχιτεκτονικής. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

04. Εκδήλωση: «29ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ‘’ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΑ 2026’’» 18/07/2026 ΣΤΗ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.Οι συνδιοργανωτές είναι: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη και προβολή του τοπικού πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής Ελασσόνας-Λάρισας. Η εκδήλωση, υπερτοπικού χαρακτήρα και ευρείας απήχησης, θα περιλαμβάνει: παραστάσεις από παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, μουσικές περιπλανήσεις από παραδοσιακό μουσικό σχήμα και ομιλία.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

1. ΔΕΗ TOUR OF HELLAS που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο τον Μάιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων και η Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΠΗΛΙΟΥ 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Πήλιο τον Ιούνιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων και το Σωματείο ΦΙΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

3. 5Ο SUMMER CUP ZAGORA που θα πραγματοποιηθεί στη Ζαγορά και στο ΧορευτόΠηλίου τον Ιούνιο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων και ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΗΤΣ ΒΟΛΛΕΥ ΒΟΛΟΥ « ΑΡΓΩ ».

4. 2Ο ΠΑΝΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΓΛΕΝΤΗΣΟΥΜΕ» που θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής Βόλου τον Σεπτέμβριο του 2026. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων και ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Βόλου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων θα συμμετάσχει στη Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «7ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» (Άγιος Ονούφριος Πηλίου, 24-26 Αυγούστου 2026). Όπως κάθε χρόνο το Κέντρο Πολιτισμού Ιωλκός σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μαγνησίας, τον Φορέα Πολιτισμού της Ι. Μ. Δημητριάδος «Μαγνήτων Κιβωτός για τη Διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος» και άλλους φορείς, διοργανώνουν τριήμερο αφιέρωμα στην Ελληνική Λογοτεχνία. Για το έτος 2026 η εκδήλωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το διάστημα 24-26 Αυγούστου στο Αρχοντικό Ζαφειρίου στον Άγιο Ονούφριο Πηλίου.

«ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» (Μαγνησία, Μάιος 2026). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας &Σποράδων πρόκειται να διοργανώσει σε 6 Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας παραστάσεις κουκλοθέατρου καθώς και εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Τσούρμο» θα ταξιδέψει στα σχολεία της Μαγνησίας με την παράσταση «Pulcinella» και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζουμε το λαϊκό κουκλοθέατρο – μαθαίνουμε από τους λαϊκούς ήρωες – δημιουργούμε μαζί – γινόμαστε ενεργοί πολίτες».

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «το 3%» της θεατρικής ομάδας ΜΠΟΥΦΟΝΟΙ (Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος, Μάιος 2026). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας &Σποράδων πρόκειται να διοργανώσει στα νησιά των Σποράδων το μήνα Μάϊο την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου. Η θεατρική ομάδα «ΜΠΟΥΦΟΝΟΙ» θα ταξιδέψει στη Σκιάθο, στη Σκόπελο και στην Αλόννησο με το επιστημονικής φαντασίας πολιτικό θρίλερ «το 3%».

-ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (Βόλος, 27/5/2026). Με πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σοφαδιτών Νομού Μαγνησίας θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Ομορφιές και σύμβολα από τη φύση στο λαϊκό μας πολιτισμό» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ελληνογαλλικού Σχολείου Βόλου «Άγιος Ιωσήφ».

«1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΙΩΝΙΑ» ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΝΕΩΝ & 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ «ΙΩΝΙΑ» (Βόλος, 31/5/2026). Με πρωτοβουλία του Συλλόγου ΙΩΝΙΑ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΙΩΝΙΑ» ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΝΕΩΝ & 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ «ΙΩΝΙΑ» στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Βόλου στις 31 Μαΐου 2026.

«Πανηγύρι Προφήτη Ηλία Ν. Αγχιάλου» (Προφήτης Ηλίας, 19/7/2026)

Στις 19 Ιουλίου 2026 και με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Εν Θεσσαλία Οξυωτών Ν. Αγχιάλου «Η Οξυά» θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι Προφήτη Ηλία. Πρόκειται για μια ετήσια πολιτιστική εκδήλωση με βαθιές ρίζες στην παράδοση της Οξυάς Θεσσαλίας. Μέσα από παραδοσιακή μουσική, χορούς, τοπικά εδέσματα και αναβίωση εθίμων η εκδήλωση αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά και ενισχύει τη διαγενεακή σύνδεση και τη συλλογική ταυτότητα.

«2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΗΛΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» (Ανήλιο, 29/7/2026 – 1/08/2026)

Το διάστημα από 29/7 έως 1/08 στο Ανήλιο και με πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικού, Τουριστικού και Αγροτικού Συλλόγου Ανηλίου θα πραγματοποιηθεί το «2ο Φεστιβάλ ΑνηλίουΠηλίου». Πρόκειται για μια πολυθεματική πολιτιστική διοργάνωση που στοχεύει στην ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

7. «Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στον κήπο του Αθανασάκειου Μουσείου» (Βόλος, 28/8/2026). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας &Σποράδων πρόκειται να διοργανώσει με το κουαρτέτο εγχόρδων της “ART CIRCLE”, μέσα στο κλίμα της Αυγουστιάτικης πανσελήνου, στο ειδυλλιακό και απολύτως ταιριαστό περιβάλλον του κήπου του Αθανασάκειου μουσείου της πόλης του Βόλου, συναυλία με κλασικά έργα αλλά και έργα νεώτερων συνθετών.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Ελληνική Ομοσπονδία Τροχοσανίδας διοργανώνει στα Τρίκαλα το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Τροχοσανίδας (Skateboard) στις 4–5 Απριλίου 2026. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τροχοσανίδας διοργανώνει στο Πάρκο Skateboard Τρικάλων το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Τροχοσανίδας (Skateboard) 2026, πανελλήνιας εμβέλειας διοργάνωση, με συμμετοχή 80–120 αθλητών μαθητικής ηλικίας (έως Γ’ Λυκείου) και εκτιμώμενη προσέλευση περίπου 250 ατόμων. Η δράση έχει αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς ενισχύει ένα ολυμπιακό άθλημα με αυξανόμενη δυναμική στη νεολαία, προάγοντας τη δημιουργική άθληση, την αστική αθλητική κουλτούρα και τη θετική αξιοποίηση ελεύθερων χώρων.

2. Ο σύλλογος Συμπαράστασης για Κοινωνική ένταξη & Επαγγελματική Αποκατάσταση ΑμεΑ Ν. Τρίκαλων διοργανώνει Πανθεσσαλικούς Αγώνες Στίβου ΑμεΑ 2026 μέσα Μαΐου 2026 στα Τρίκαλα. Ο Σύλλογος Συμπαράστασης για Κοινωνική Ένταξη & Επαγγελματική Αποκατάσταση ΑμεΑ Ν. Τρικάλων διοργανώνει τους Πανθεσσαλικούς Αγώνες Στίβου ΑμεΑ 2026, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Μάιο του 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Στους αγώνες αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 250 αθλητές, εκ των οποίων 70 παιδιά και νέοι, ενώ η εκτιμώμενη προσέλευση κοινού ανέρχεται σε περίπου 400 άτομα, συμπεριλαμβανομένων συνοδών, προπονητών, εθελοντών και φίλων του αθλητισμού.

3. Εκδήλωση του Αθλητικού συλλόγου ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για τουρνουά Φιλικών αγώνων καλαθοσφαίρισης «Spider Hoops 2026» 13-14 Ιουνίου 2026.

Ο Σύλλογος ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ διοργανώνει το τουρνουά φιλικών αγώνων καλαθοσφαίρισης «Spider Hoops 2026», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13–14 Ιουνίου 2026. Η ανωτέρω διήμερη αθλητική εκδήλωση συμβάλλει στην προβολή του τόπου μας, στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, στην καλλιέργεια των σχέσεων των μελών του συλλόγου με τους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας, καθώς και στην προώθηση 7 του αθλητισμού και ειδικότερα του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, ενισχύοντας τη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους στους νέους.

4. Εκδήλωση του Α.Σ. Μετέωρα 3ημερο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 2025 «METEORA CUP 2026» στην Καλαμπάκα» 26-28 Ιούνιου 2026. Ο Αθλητικός Σύλλογος Α.Σ. Μετέωρα, στις 26–28 Ιουνίου 2026, διοργανώνει το τριήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου «METEORA CUP 2026», με τη συμμετοχή ομάδων από όλη την Ελλάδα αλλά και από χώρες της Ευρώπης. Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 10 ομάδες και περίπου 300 αθλητές, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη δυναμική και ευρύτερη αθλητική απήχηση στη διοργάνωση.

5. Εκδήλωση του ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΑ «8ο METEORA WRESTLING ACADEMY camp» στα Τρίκαλα στις 31/10-1/10/2026. Ο ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΑ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, θα διοργανώσει από 31/10 έως 1/11/2025 το «8ο METEORA WRESTLING ACADEMY CAMP» και το 8ο Τουρνουά Πάλης στα Τρίκαλα, ένα σημαντικό διεθνές project προετοιμασίας αθλητών Ελληνορωμαϊκής πάλης. Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 400 αθλητές, παιδιά και έφηβοι ηλικίας 10 έως 17 ετών, από σωματεία και ακαδημίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ η εκτιμώμενη προσέλευση κοινού ανέρχεται σε περίπου 2.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων συνοδών, προπονητών, γονέων και φίλων του αθλήματος.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Εκδήλωση της Λέσχης Βέσπας Τρικάλων «ΚΑΟΥΜΠΟI» 4η Θεσσαλική Συνάντηση, στις 22-24 Μαΐου 2026 στα Τρίκαλα.

Η Λέσχης Βέσπας Τρικάλων «ΚΑΟΥΜΠΟI» διοργανώνει την 4η Θεσσαλική Συνάντηση, στις 22-24 Μαΐου 2026 στα Τρίκαλα με την συμμετοχή 200 συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ο θεσμός των Θεσσαλικών Συναντήσεων Vespa έχει ήδη φιλοξενηθεί με επιτυχία κατά σειρά στον Βόλο, στη Λάρισα και στην Καρδίτσα και αποτελεί διαπεριφερειακή δράση συνεργασίας των λεσχών της Θεσσαλίας.Το διήμερο εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει παραδοσιακές γεύσεις από όλα τα Βαλκάνια, μουσική και πολιτιστικά δρώμενα.

2. Εκδήλωση «40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων» στις 26 – 27 Ιουνίου 2026 στα Τρίκαλα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων αποτελεί το Δευτεροβάθμιο φορέα 124 Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων από όλη την Ελλάδα. Καταστατικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η ανάδειξη και προβολή της συνεισφοράς του Βλαχόφωνου Ελληνισμού στο ιστορικό κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της νεώτερης Ελλάδας, η διατήρηση της μακραίωνης πολιτιστικής μας παράδοσης ως πολιτισμικής έκφανσης του Ελληνισμού και η μεταλαμπάδευση της στις νεώτερες γενεές. Προς υπηρέτηση αυτών των σκοπών η Ομοσπονδία, στα 40 χρόνια της παρουσίας της εκτός των άλλων δραστηριοτήτων κατ΄ έτος πραγματοποιεί Διήμερο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Πολιτιστικών Συλλόγων – μελών της Ομοσπονδίας με τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων τους.

3. Εκδήλωση του «Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής Πετροπόρου» του Νομού Τρικάλων στις 25 Ιουλίου 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Πετροπόρου στις 25 Ιουλίου 2026, διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση με παρασκευή και διανομή παραδοσιακού φαγητού (καζάνι), ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής, παρουσίαση παραδοσιακών χορών από χορευτικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχής, γλέντι και χορό για όλους τους παρευρισκομένους.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

-Εκδήλωση «Τα παιδιά μιλούν για τα δικαιώματά τους»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Λαρισαίων, τη UNICEF και το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τη δράση με τίτλο: «Τα παιδιά μιλούν για τα δικαιώματά τους». Η δράση για τα δικαιώματα των παιδιών έχει ως σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των μαθητριών/τών σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματά τους όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989). Μέσα από τη δημιουργική έκφραση και την ομαδική συνεργασία, επιδιώκεται να αναδειχθεί η σημασία της προστασίας και της προώθησης των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που σέβεται και υποστηρίζει τα παιδιά.

-Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο: «4ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» που θα διεξαχθεί στη Λάρισα, από 07/05/2026 έως 09/05/2026, καθώς και να τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το τμήμα της Ιατρικής Σχολής θα διοργανώσει επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «4ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», του Τμήματος Ιατρικής του ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας, που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων, τον Σύλλογο “Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα” και τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας “Ο Ιπποκράτης”, έχει ως στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της Ιπποκρατικήςπαράδοσης της Λάρισας μέσα από την διαρκή συνεργασία με το Διεθνές Ιπποκράτειο ίδρυμα της Κω και το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών με σκοπό να επιτευχθεί η διεθνοποίηση των Ιπποκρατικών ιδεών στον χώρο της Ιατρικής και ευρύτερα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα από 07/05/2026 έως και 09/05/2026.